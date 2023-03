Flamengo e Palmeiras estão garantidos no ‘Supermundial de Clubes’

Fifa definiu, nesta terça-feira (14.03), critérios para a classificação do novo Mundial de Clubes, que será disputado a partir de 2025 com 32 times. E dois brasileiros estão garantidos: Flamengo e Palmeiras.

Um dos critérios que a entidade bateu o martelo foi a presença dos campeões continentais entre 2021 e 2024. Com isso, alviverdes e rubro-negros, campeões da Conmebol Libertadores em 2021 e 2022, respectivamente, estarão neste ‘Supermundial’.

A Conmebol conta atualmente com seis vagas na competição. Das seis, quatro serão ocupadas automaticamente pelos vencedores da Libertadores de 2021 a 2024. Os demais critérios de classificação ainda não foram definidos. Existe uma possibilidade de o ranking da entidade ser utilizado como base.

Com relação ao futebol europeu, Chelsea e Real Madrid, campeões da Uefa Champions League em 2021 e 2022, estarão no Mundial com novo formato. Os vencedores da principal competição europeia em 2023 e 2024 também garantirão suas vagas.

Como o Velho Continente tem direito a um total de 12 vagas, as oito restantes serão definidas a partir da colocação de cada equipe pelo ranking do continente. Além disso, não poderá haver mais de dois times do mesmo país.

Veja abaixo a distribuição das vagas que cada continente terá direito

AFC (Ásia): 4

CAF (África): 4

Concacaf (América do Norte e Central): 4

Conmebol: 6 (América do Sul)

OFC (Oceania): 1

Uefa (Europa): 12

País-sede do torneio: 1

É válido destacar que o ranking levará em conta apenas o desempenho entre 2021 e 2024. Não contará o desempenho histórico das equipes. O chamado ‘novo’ Mundial de Clubes será disputado entre os meses de junho e julho de 2025, mas ainda não tem sede definida.

Fonte: Agência Esporte