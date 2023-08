Flamengo e São Paulo empatam no Maracanã pela 19ª rodada do Brasileirão

O Goiás venceu o América Mineiro neste domingo (13.08), em Minas Gerais. A partida começou bastante disputada na Arena Independência. As primeiras chegadas foram do Esmeraldino. Allano e Guilherme arriscaram de longe, e ambas as bolas tiraram tinta do travessão defendido pelo América-MG.

A rede balançou na marca dos 34 minutos. Guilherme cobrou escanteio com capricho e Lucas Halter testou para o fundo do gol, abrindo o placar para o Verdão

Na segunda etapa, o América MG foi ao ataque em busca de igualar o marcador, porém sem êxito, parando no sistema defensivo do Verdão. Com o resultado deste jogo, o Goiás sofreu apenas um tento em cinco partidas válidas pelo Brasileirão.

Apesar de não ter a posse de bola, as melhores oportunidades do segundo tempo foram Esmeraldinas. Anderson fez belo passe em profundidade para Vinícius, que chutou e exigiu uma defesa do goleiro adversário.

Nós acréscimos da etapa final, Babi recebeu belo passe de Anderson e saiu na cara do gol, sendo derrubado por Daniel Borges, defensor do América, que foi expulso. Na cobrança de falta, Vinicius quase ampliou o marcador, acertando em cheio a trave do América.

Com a vitória por 1×0, o Verdão chegou ao seu quinto jogo sem saber o que é derrota no Brasileirão. O Esmeraldino encerra o primeiro turno com uma sequência de 3 vitórias e 2 empates, alcançando a marca de 22 pontos na tabela.

MELHORES MOMENTOS

