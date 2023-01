Flamengo empata com o Bangu pelo Cariocão

Com um time formado basicamente por atletas do Sub-20, o Flamengo empatou com o Bangu por 1 a 1 na noite desta terça-feira (24.01), no Raulino de Oliveira, pela quarta rodada do Cariocão. Lorran marcou seu primeiro gol como profissional com apenas 16 anos. Outro destaque positivo foi a volta do zagueiro Rodrigo Caio aos gramados.

O jogo

A partida começou com o Bangu pressionando a saída de bola do Flamengo, que tinha dificuldades para sair do campo de defesa. Aos poucos, o time rubro-negro foi colocando a bola no chão e passou a ocupar mais o campo ofensivo.

O ritmo do jogo era lento e com poucas oportunidades claras de gol para ambos os lados. O lance mais perigoso na primeira etapa foi do Bangu, num belo chute de fora da área de Adsson, que explodiu no travessão de Matheus Cunha. Aos 42’, a equipe alvirrubra abriu o placar com Renatinho, após bate-rebate na área: 1 a 0.

O Fla voltou sem mexidas para o segundo tempo e passou a pressionar mais a saída de bola do Bangu. E surtiu efeito logo aos 10’. Mateusão conseguiu roubar a bola do zagueiro, fez a proteção e rolou para Lorran. O meia dominou, limpou a jogada e soltou a bomba no ângulo do goleiro para marcar seu primeiro gol no profissional com apenas 16 anos. Tudo igual em Volta Redonda: 1 a 1.

O zagueiro Gabriel Noga, que tinha entrado no lugar de Rodrigo Caio, se contundiu no primeiro lance em campo. Diegão substituiu o defensor. Aos 21’, Werton chutou forte de fora da área e obrigou o goleiro a espalmar para o lado.

Os Garotos do Ninho chegaram com perigo novamente aos 35’. Após lançamento na esquerda, Petterson ajeitou de cabeça para Lorran, que bateu forte, mas o goleiro conseguiu encaixar. Apesar de o Fla ter subido de produção na segunda etapa, o jogo terminou tudo igual em Volta Redonda.

Próximo compromisso

O Mais Querido volta a campo no próximo sábado (28) para enfrentar o Palmeiras, às 16h30, no estádio Mané Garrincha, pela decisão da Supercopa do Brasil.

Escalação do Flamengo

Matheus Cunha; Wesley, Rodrigo Caio (Gabriel Noga) (Diegão), Cleiton e Marcos Paulo (Petterson); Igor Jesus, Evertton Araujo e Lorran; Thiaguinho, Werton e Mateusão.

Técnico: Mario Jorge

Escalação do Bangu

Paulo Henrique; Carlos Eduardo, Adryan (Vitor), Patrick e Gabriel Feliciano; Renatinho (Guilherme Liberato), Adsson, Samuel (Saulo) e Edinho (Gabryel Martins); Daniel Felizardo (Kevin) e Luis Felipe.

Técnico: Felipe Maestro.

Ficha técnica

Bangu 1×1 Flamengo – 4ª Rodada do Campeonato Carioca 2023

Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda-RJ

Data e hora: 24/01/2023 às 21h10

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo, Carlos Henrique Alves e Daniel do Espírito Santo

Cartões amarelos: Adryan (BANG), Marcos Paulo (FLA), Guilherme Liberato (BAN), Paulo Henrique (BAN) e Igor Jesus (FLA)

Gols: Renatinho (42’1T) e Lorran (10’2ºT).

Fonte: Agência Esporte