Flamengo empata com o Orlando City, no último jogo da pré-temporada

O Flamengo jogou seu último amistoso desta pré-temporada contra o Orlando City, na tarde deste sábado (27), no Inter&Co Stadium. A equipe rubro-negra empatou por 1 a 1, com gol marcado pelo camisa 9, Pedro. O Mengão agora segue viagem para o Rio de Janeiro e irá retomar os trabalhos no Ninho do Urubu para enfrentar o Sampaio Corrêa, em Belém, no dia 31.

O jogo

O Flamengo começou com bastante volume de jogo. Logo aos 12 minutos, De La Cruz serviu bem o uruguaio Varela, que cruzou para Pedro bater bonito, de primeira, e abrir o placar para o Mengão. O Mais Querido dominava as ações do duelo e, aos 27, De La Cruz sofreu uma falta perigosa. Na cobrança, Arrascaeta cobrou o tiro livre na cabeça de Fabrício Bruno, que cabeceou nas mãos do goleiro.

Nos últimos intantes do primeiro tempo, aos 40 minutos, Arrascaeta achou um lindo passe para Pedro, que saiu na cara do gol, mas bateu para fora. Após esse lance, o Orlando City respondeu e empatou a partida. No último lance da primeira etapa, Gerson ainda ajeitou a bola para Cebolinha, mas a bola foi por cima da meta adversária.

O segundo tempo começou sem lances perigosos. Tite aproveitou para testar opções e dar minutagem aos garotos da base Cleiton e Luis Aucélio, volante do sub-17 na temporada passada, que teve nesta partida sua estreia pelos profissionais. Aos 38, Wesley recebeu um lindo passe de calcanhar de Luis Araújo, que cruzou, mas ninguém conseguiu chegar. Logo em seguida, no final da partida, o estreante Luis Aucélio tentou um chute de fora da área, mas foi travado; em seguida, a bola sobrou para Luiz Araújo, que chutou cobre o gol adversário. A etapa final serviu para o técnico Tite testar variações táticas e novas caras na equipe.

Próximo compromisso

Agora, o Flamengo volta para o Rio de Janeiro e vai a campo enfrentar o Sampaio Corrêa na próxima quarta-feira (31), no estádio Mangueirão.

Ficha técnica:

FC Series, amistoso internacional de pré-temporada

Orlando City 1 x 1 Flamengo

Data e hora: 27/01/2024, às 16h (horário de Brasília)

Local: Inter&Co Stadium, Orlando (EUA)

Escalações

Flamengo: Rossi; Varela (Cleiton), Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Ayrton Lucas (Wesley); Pulgar (Allan), Gerson (Luis Aucélio) e Arrascaeta [Victor Hugo (Matheus Gonçalves)]; De La Cruz (Luiz Araújo); Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro (Gabigol)

Orlando City: Gallese (Stajduhar); Thorhallsson (Taifi), Jansson (Williams), Schlegel e Rafael Santos (Smith); Cartagena (Mohammed) , Koceviski (Felipe Martins) e Lodeiro (Ramiro Enrique); Facundo Torres (Lynn), Angulo (Rivera) e McGuire (Halliday)

Gols: Pedro (FLA) e Angulo (ORL)

Amarelos: Cartagena (ORL), Varela (FLA), Bruno Henrique (FLA), Felipe Martins (ORL) e Williams (ORL)

Fonte: Esportes