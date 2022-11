Flamengo empata com o último colocado do Brasileirão pela 37ª rodada

Pela penúltima rodada do Brasileirão, o Flamengo empatou com o Juventude por 2 a 2 na noite desta quarta-feira (9), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Matheuzinho, antes do primeiro minuto de jogo, e Werton, aos 45 minutos da segunda etapa, marcaram os gols rubro-negros.

O jogo

Com menos de um minuto de bola rolando, o Mengão abriu o placar em Caxias do Sul! Rodinei cruzou de canhota, Cebolinha ajeitou para o meio e Matheuzinho, atuando na ponta direita, completou para o fundo da rede: 0 a 1.

Após o gol, o Juventude tentou exercer uma pressão no time rubro-negro, que aguardava oportunidade para descer no contra-ataque. Aos 21, Erick cobrou falta pela direita, Fabrício Bruno subiu no segundo pau e cabeceou com perigo.

O Mais Querido seguia buscando o segundo gol. Aos 29’, Cebolinha recebeu em velocidade, levou na linha de fundo e cruzou na pequena área. Victor Hugo finalizou pelo alto e a bola passou raspando a trave. Aos 35’, o Juventude empatou o jogo com Paulo Henrique, que saiu em velocidade e bateu cruzado sem chances de defesa: 1 a 1.

Faltando três minutos para terminar a primeira etapa, a equipe gaúcha virou o marcador com Jadson, que raspou de cabeça e a bola acabou encobrindo o goleiro Hugo: 2 a 1.

O Rubro-Negro voltou para o segundo tempo tocando a bola no campo de ataque, tentando as jogadas de penetração na área do Juventude, que se fechava atrás. Aos 24’, Erick cobrou falta na área, Pablo escorou para o meio, mas Matheus França não consegue cabecear.

No decorrer da etapa final, o técnico Dorival Júnior mexeu na equipe e promoveu as entradas de alguns Garotos do Ninho. De tanto insistir, o Fla chegou ao empate no finalzinho! Ayrton Lucas tentou o chute de direita, a bola foi na direção de Werton, que dominou de costas, fez o giro e bateu firme. A bola passou por baixo do goleiro e entrou. Foi o primeiro gol do atacante no time profissional, dando números finais à partida: 2 a 2.

Escalação do Flamengo

Hugo; Rodinei (Varela), Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Erick, João Gomes e Victor Hugo (Mateusão); Matheuzinho (Kayke David), Everton Cebolinha e Matheus França (Werton).

Técnico: Dorival Júnior.

Escalação do Juventude

César; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Thalisson Kelven e Dudu (Rodrigo Soares); Jean Irmer (Pará), Yuri, Jadson, Chico Kim e Capixaba (Ruan); Felipe Pires (Rafinha).

Técnico: Celso Roth.

Próximo compromisso

O Mais Querido volta a campo no próximo sábado (12) para enfrentar o Avaí, às 16h, no Maracanã, pela última rodada do Brasileiro. A partida marcará as despedidas de Diego Alves e Diego Ribas, que encerram seus ciclos no Mengão.

Ficha técnica

Juventude 2×2 Flamengo – 37ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul-RS

Data e hora: 09/11/2022 às 21h30

Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE), Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

Cartões amarelos: João Gomes (FLA), Capixaba (JUV), Jadson (JUV), Ayrton Lucas (FLA), Vitor Mendes (JUV), Jean Irmer (JUV), Chico Kim (JUV) e Mateusão (FLA)

Gols: Matheuzinho (1’1ºT), Paulo Henrique (35’1ºT), Jadson (42’1ºT) e Werton (45’2ºT).

Fonte: Agência Esporte