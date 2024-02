Flamengo empata em clássico contra o Vasco no retorno ao Maracanã pelo Campeonato Carioca

No retorno ao Maracanã para o Campeonato Carioca, o Flamengo ficou no empate sem gols contra o Vasco, em partida válida pela sexta rodada do torneio.

O clássico começou com o Flamengo mostrando iniciativa, pressionando o Vasco desde o primeiro minuto. Logo aos 40 segundos, Wesley sofreu falta na entrada da área, resultando em um cartão amarelo para o zagueiro vascaíno, mas a cobrança não resultou em perigo para o gol adversário. Pouco depois, o time da Gávea voltou a atacar, dessa vez pela esquerda, com Varela cruzando para Arrascaeta, que cabeceou com perigo, mas o goleiro defendeu.

O Flamengo continuou buscando o gol, tentando manter a maior parte de seus jogadores no campo adversário, mas não conseguiu encontrar espaço. A partir dos 20 minutos, a equipe perdeu um pouco de espaço, permitindo mais ataques do Vasco, mas sem levar muito perigo.

Aos 40 minutos, Arrascaeta arriscou um chute de fora da área, mas o goleiro espalmou para fora, resultando em um escanteio. Na cobrança, Fabrício Bruno subiu e cabeceou para fora. Poucos minutos depois, aos 43, Arrascaeta recebeu lançamento de Wesley e tocou de primeira para Pedro, que chutou de fora da área, mas a bola passou por cima do gol.

No retorno para o segundo tempo, o Flamengo entrou em campo com seu segundo uniforme. Logo no primeiro minuto, Wesley sofreu falta no campo adversário, e Arrascaeta cobrou para Fabrício Bruno, que cabeceou para fora. Aos 7 minutos, a bola sobrou para Pedro, que finalizou na área, mas foi bloqueado, gerando um escanteio. Na cobrança, Arrascaeta cruzou e Léo Pereira acertou um voleio por cima do gol.

O Flamengo seguiu valorizando a posse de bola, dominando o meio de campo. Em um lançamento de Arrascaeta aos 13 minutos, Gerson recebeu dentro da área, mas estava em posição de impedimento. Aos 18 minutos, Léo Pereira salvou mais uma vez o gol rubro-negro, tirando uma bola que já tinha passado pelo goleiro adversário.

Aos 21 minutos, Gabigol e Bruno Henrique entraram no lugar de Pedro e Everton Cebolinha, respectivamente. Aos 28 minutos, De La Cruz encontrou Gabigol, que chutou, mas o goleiro defendeu, embora Gabigol estivesse em posição de impedimento. Pouco depois, Gabigol arriscou de fora da área, mas o chute passou ao lado do gol adversário.

O técnico Tite fez mais uma substituição aos 31 minutos, com a entrada de Luiz Araújo no lugar de De La Cruz. Aos 40 minutos, Bruno Henrique sofreu falta perto da área adversária, pelo lado esquerdo do campo. Luiz Araújo lançou para Gabigol, que chutou de primeira, mas a bola passou por cima do gol.

Aos 40 minutos, Arrascaeta foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti para o Flamengo! Gabigol foi para a cobrança, mas não conseguiu converter, batendo no canto direito do goleiro. Após cinco minutos de acréscimo, o árbitro encerrou a partida com o empate no Maracanã.

Fonte: Esportes