Flamengo está pronto para pegar o Boavista, último compromisso antes do Mundial

O Mengão realizou nesta terça-feira (31.01), no Ninho do Urubu, o último treino antes da partida diante do Boavista, que nesta quarta-feira (1), às 21h10, no Maracanã, válida pela sexta rodada do Cariocão. Este será o último contato da Nação Rubro-Negra com a equipe antes do embarque para o Mundial de Clubes.

Sob forte calor, o elenco rubro-negro trabalhou a parte física com o preparador Mário Monteiro e realizou uma atividade tática, comandada pelo Mister Vitor Pereira. O treinador português usará o jogo desta quarta-feira para fazer os últimos ajustes na equipe de olho no Mundial.

Flamengo e Boavista já se enfrentaram em 20 oportunidades, com ampla vantagem para o time da Gávea. Foram 15 vitórias do Mengão, quatro empates e apenas uma derrota. No Campeonato Carioca do ano passado, o Rubro-Negro venceu a equipe de Saquarema por 3 a 0, no Raulino de Oliveira. Os gols do triunfo foram marcados por Marinho, Pedro e Gabi.

E não se esqueça, Nação! Nesta quinta-feira (2), a partir das 18h, a FlaTV fará uma cobertura toda especial do embarque da delegação rubro-negra para o Marrocos. O Fla estreia no Mundial no dia 7 de fevereiro, às 16h (de Brasília). O adversário sairá do confronto entre Wydad Casablanca e Al-Hilal, que se enfrentam no sábado (4).

SEGUE A PREPARAÇÃO! O Mengão trabalhou na manhã desta terça (31), no CT. Foi a última atividade antes da partida diante do Boavista, pelo @Cariocao! 🔴⚫ #VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/HWB9iXlwXf — Flamengo (@Flamengo) January 31, 2023

Fonte: Agência Esporte