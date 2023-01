Flamengo estreia no Carioca diante do Audax-RJ nesta quinta-feira

Tudo pronto para a estreia no Cariocão! O Mengão treinou nesta quarta-feira (11), no Ninho do Urubu, e finalizou a preparação para a partida contra o Audax-RJ, que acontece amanhã (12), às 21h30, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

Vale destacar que, nas primeiras rodadas, o Flamengo mandará a campo uma equipe formada basicamente por atletas da categoria Sub-20. O técnico Mario Jorge será o comandante.

Flamengo e Audax se enfrentaram em apenas três oportunidades. Foram duas vitórias do Rubro-Negro e uma derrota. No Cariocão do ano passado, o Mais Querido venceu por 2 a 1, no Raulino de Oliveira. Gabi e Thomás (contra) marcaram os gols do triunfo.

Preparação 🔛✅ Amanhã é dia de estreia no Carioca. É o primeiro passo da temporada 2023 e o grupo tá preparado! VAMOS, FLAMENGO!#VamosFlamengo #CRF 📸 Paula Reis/CRF pic.twitter.com/cKQXuMBsvS — Flamengo (@Flamengo) January 11, 2023

Fonte: Agência Esporte