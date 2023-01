Flamengo goleia o Nova Iguaçu por 5 a 0 no Maracanã

Pela terceira rodada do Cariocão, o Flamengo goleou o Nova Iguaçu por 5 a 0 na tarde deste sábado (21.01), no Maracanã. Os gols do Mengão foram marcados por Pedro (2), Fabrício Bruno e Gabi (2). Na próxima rodada, o Mais Querido enfrenta o Bangu no Raulino de Oliveira.

O jogo

Devido ao forte calor, a partida começou com um ritmo mais lento. O Flamengo tentava trocar passes para buscar espaços na defesa do Nova Iguaçu. Aos 8′, a primeira boa chegada do time rubro-negro foi com Cebolinha pela esquerda, o atacante cortou para dentro e arriscou o chute. O goleiro fez a defesa.

Aos 12′, o Mengão abriu o placar no Maraca! Matheuzinho fez boa jogada pela direita, foi na linha de fundo e cruzou rasteiro na área. Pedro, sempre muito bem posicionado, bateu firme para marcar o primeiro do Fla: 1 a 0.

Não demorou muito para o Flamengo ampliar o marcador. Cebolinha cobrou falta no bico esquerdo da área e colocou a bola na medida para Fabrício Bruno cabecear para o fundo da rede: 2 a 0.

Mesmo com a vantagem, o Mais Querido não diminuiu o ritmo e seguiu pressionando o Nova Iguaçu em seu campo de defesa. Aos 36’, Matheus França recebeu dentro da área, dominou com o peito e tentou dar um toquezinho na saída do goleiro, mas a bola acabou sendo desviada e saiu em escanteio. No final da primeira etapa, Matheus Alves levou o segundo cartão amarelo e deixou a equipe da Baixada Fluminense com um a menos.

Com vantagem no placar, o Rubro-Negro tinha tranquilidade para trocar passes no campo ofensivo. O técnico Vitor Pereira mexeu na equipe e promoveu as entradas de Gabi, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Thiago Maia e Léo Pereira.

As mudanças surtiram efeito e o Mengão fez o terceiro aos 16’. Arrascaeta deu belo lançamento para Matheuzinho, que ajeitou para Gabi bater forte e mandar para dentro do gol: 3 a 0.

E virou goleada! Após a parada técnica, o camisa 10 rubro-negro marcou seu segundo gol no jogo. Aos 21’, Filipe Luís cruzou na medida para Gabigol cabecear no canto esquerdo do goleiro para fazer o quarto do Fla: 4 a 0.

O quinto gol saiu naturalmente aos 28’. Arrascaeta cobrou falta com precisão para Pedro cabecear no ângulo, sem chances para o goleiro. Foi o segundo gol do camisa 9, que deu números finais à goleada no Maraca: 5 a 0.

Próximo compromisso

O Rubro-Negro volta a campo na próxima terça-feira (24) para enfrentar o Bangu, às 21h10, no Raulino de Oliveira, pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

Escalação do Flamengo

Santos; Matheuzinho, Pablo, Fabrício Bruno (Léo Pereira) e Filipe Luís; Erick (Arrascaeta), Gerson (Thiago Maia) e Matheus França (Gabi); Marinho (Everton Ribeiro), Cebolinha e Pedro.

Técnico: Vitor Pereira.

Escalação do Nova Iguaçu

Anderson Max; Léo Fernandes, Matheus Alves, Gabriel Pinheiro e Márcio Duarte; Gustavo Nicola (Marquinhos Macaé), Paulo Henrique e Ícaro (Léo Índio); Ewerton (Matheus Matias), Andrey Dias (Léo Jacó) e Nathan Palafoz (Luã Lúcio).

Técnico: Carlos Vitor.

Ficha técnica

Flamengo 5×0 Nova Iguaçu – 3ª Rodada do Campeonato Carioca

Local: Maracanã, RJ

Data e hora: 21/01/2023 às 16h

Arbitragem: Alexandre Vargas de Jesus, Thiago Rosa de Oliveira e Karen Soares Augusto

Cartões amarelos: Matheus Alves (NIG), Marinho (FLA), Thiago Maia (FLA)

Cartão vermelho: Matheus Alves (NIG)

Gols: Pedro (12’1º e 28’2ºT), Fabrício Bruno (29’1ºT) e Gabi (16’2ºT e 21’2T).

Fonte: Agência Esporte