Flamengo inicia pré-temporada 2025 com foco na Supercopa do Brasil

O Flamengo deu início à pré-temporada 2025 na quarta-feira (8), com a reapresentação do elenco principal no CT George Helal. O primeiro grande desafio do Rubro-Negro será a decisão da Supercopa do Brasil contra o Botafogo, no dia 2 de fevereiro, em Belém-PA. Além da Supercopa, o clube disputará o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e o Super Mundial de Clubes da FIFA.

Antes da chegada dos jogadores, o diretor-técnico José Boto concedeu entrevista coletiva, detalhando o planejamento para a temporada e apresentando os novos integrantes do departamento de futebol: o assistente Alfredo Almeida e o chefe do departamento médico, Fernando Sassaki.

Os atletas realizaram exames médicos e avaliações clínicas no primeiro dia de reapresentação. Nesta quinta-feira (9), o elenco inicia as atividades em campo sob o comando do técnico Filipe Luís e sua comissão. A viagem para Orlando, nos Estados Unidos, está marcada para sexta-feira (10), após o treino.

