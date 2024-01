Flamengo mantém invencibilidade na Copinha e avançam de fase

Os Garotos do Ninho venceram o Náutico-PE por 1 a 0, pela 2ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e avançaram na competição. Weliton marcou no rebote no fim do primeiro tempo. O Mengão reencontra o São José-RS na próxima fase, nesta segunda (15), às 21h30, com transmissão do SporTV, ainda em Osasco, no Estádio Municipal José Liberatti.

O jogo

O Flamengo teve volume de jogo e posse de bola por boa parte da primeira etapa, mas sem conseguir furar a defesa adversária, que estava em uma postura bastante defensiva. Iago e João Victor Alves arriscaram chutes de fora da área que geraram perigo, e fizeram a torcida do Mengão em Osasco suspirar.

Um dos planos de jogo elaborados pelo técnico Raphael Bahia foi explorar as bolas aéreas. E isso foi posto em prática a partir dos 30 minutos iniciais. Primeiro Jean Carlos cobrou falta pela esquerda e Iago subiu mais que todo mundo, mas a zaga afastou. Nos acréscimos, João Victor Alves pegou a sobra e jogou dentro da área do Náutico, o capitão cabeceou pro meio da área, Carbone finalizou e no rebote Weliton abriu o placar. O segundo do atacante Rubro-Negro na Copinha.

Na volta para o intervalo, Raphael Bahia pediu que a equipe continuasse a jogando como Flamengo: controlando o jogo pela posse de bola, pressionando o adversário e buscando o segundo gol. Isso resultou no equilíbrio da partida até a parte final, quando entram Felipe Teresa e Felipe Lima. Ambos os atacantes criaram chances claras de gol, e por detalhe não marcaram. No fim, os Garotos do Ninho suportaram a pressão final do adversário, e garantiram a classificação com Germano evitando o empate em cima da linha. Um dos destaques da partida, Carbone falou sobre o seu retorno como titular após um período de lesão e da importância da vitória.

– Fiquei muito tempo parado com uma lesão muito complicada. Tenho muito que agradecer a Deus, à minha família, à minha namorada, aos meus amigos, que foram muito importantes nessa fase de recuperação, nessa fase difícil da minha vida. E assim, metade do grupo voltou pro Rio, para o Carioca, mas Flamengo é isso, é uma equipe muito qualificada. A gente está aqui para mostrar serviço, pra competir, botar o pé na bola como acabou sendo jogo. Um jogo bem complicado, todo jogo da Copinha é assim. Estou feliz demais. Por estar de volta, por estar com essa torcida maravilhosa que é a Nação apoiando do começo ao fim – disse o zagueiro.

Ficha técnica

Copa São Paulo de Futebol Júnior – 2ª fase

Flamengo 1 x 0 Náutico-PE;

Local: Estádio Municipal José Liberatti, Osasco-SP;

Horário: 21h30 (horário de Brasília);

Gol: Weliton aos 45′ do 1º tempo.

Cartões: Iago 10′, Felipe Brian 24′, João Victor Cunha 31′,

Escalação: Lucas Furtado; Felipe Brian, Iago, Carbone, Jean Carlos; Daniel Rogério (João Victor Cunha), João Victor Alves (Menegatti), Wallace Yan (Germano); Rodriguinho (Felipe Teresa), Victor Silva e Weliton (Felipe Lima).

