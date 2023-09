Flamengo passa vergonha no Maracanã e vê São Paulo perto de sua 1ª Copa do Brasil

O São Paulo conquistou uma vitória importante sobre o Flamengo por 1 a 0 no Maracanã, este domingo (17.09), na final da Copa do Brasil.

O gol de cabeça de Calleri deu a vantagem ao São Paulo, que agora pode até empatar o jogo da volta para garantir o título inédito da competição. A partida decisiva acontecerá no próximo domingo, no Morumbi.

Para o Flamengo conquistar o título, precisará vencer por mais de um gol de diferença, enquanto uma vitória simples levará a partida para os pênaltis.

O São Paulo dominou o jogo no Maracanã, construindo o placar no primeiro tempo. O Flamengo melhorou um pouco na segunda etapa, mas não conseguiu reagir e foi vaiado pela torcida. Além disso, houve protestos contra o presidente e o vice de futebol do Flamengo devido ao preço dos ingressos.

Destaque para Calleri, que marcou seu primeiro gol na Copa do Brasil e decidiu o jogo no Maracanã. O São Paulo foi superior no primeiro tempo, trocando passes com tranquilidade e apostando em jogadas em velocidade pelas laterais. O Flamengo teve dificuldades para criar e errou muitos passes.

No segundo tempo, o Flamengo melhorou com a entrada de Everton Ribeiro, mas não conseguiu criar grandes oportunidades. O jogo ficou mais aberto, com o São Paulo se defendendo e contra-atacando. No fim, o jogo foi marcado por cruzamentos e não houve mais gols.

Destaque também para as chances de gol, com Calleri assustando o Flamengo no primeiro tempo e Pedro quase empatando o jogo para o Flamengo no segundo tempo. Alisson também teve uma boa oportunidade para ampliar o placar para o São Paulo.

Ficha Técnica

Flamengo 0 x 1 São Paulo

Competição: Copa do Brasil (final).

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).

Data e hora: Domingo (17), às 16h (de Brasília).

Árbitro: Anderson Daronco.

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Nailton Junior de Sousa Oliveira.

VAR: Rafael Traci.

Cartões amarelos: Léo Pereira e Victor Hugo (Flamengo); Alisson (São Paulo).

Gols: Calleri, aos 45 minutos do primeiro tempo;

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley (Matheusinho), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Victor Hugo (Everton Ribeiro), Pulgar (Thiago Maia) e Gérson; Bruno Henrique, Gabigol (Cebolinha) e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista (Welington); Pablo Maia e Alisson (Gabriel Neves); Wellington Rato (Juan), Lucas (Luciano) e Rodrigo Nestor (Michel Araújo); Calleri. Técnico: Dorival Jr.

Fonte: Esportes

Compartilhe isso: Tweet