Flamengo perde para o São Paulo e termina o Brasileirão em quarto lugar

Em uma noite histórica no Maracanã, nesta quarta-feira, o Grêmio venceu o Fluminense pelo placar de 3 a 2 e garantiu o vice-campeonato brasileiro e a vaga na fase de grupos na Copa Libertadores da América de 2024 coroando uma campanha extraordinária após voltar para elite do futebol nacional.

O grande destaque foi, mais uma vez, o uruguaio Luis Suárez que se despediu do Tricolor com dois gols e uma atuação de luxo, deixando o campo ovacionado pela torcida gremista presente no Rio de Janeiro. Galdino também deixou sua marca.

O último ato gremista na temporada começou aos 8 minutos de bola rolando: Cristaldo deu de cabeça e deixou Galdino na boa. Ele esperou Suárez passar e fez o passe. O uruguaio ficou livre, na área, mas preferiu cruzar ao invés de concluir sem ângulo. Felipe Melo cortou.

Cinco minutos depois, Reinaldo cruzou da direita, no segundo pau. Suárez chegou batendo de primeira, mas a bola saiu mascada e encobriu o travessão.

Aos 17, João Pedro fez grande jogada pela direita e cruzou na pequena área. A zaga afastou parcialmente e Suárez arriscou de fora para defesa de Fábio.

O ritmo lento do Fluminense durou até aos 21 minutos, quando o campeão da Libertadores revolveu jogar e criou duas grandes oportunidades na sequência com Cano e Marcelo.

A pressão dos cariocas surtiu efeito aos 33 minutos: Reinaldo cortou a bola que veio da direita e o rebote ficou nos pés de Martinelli, que tentou o drible em Rodrigo Ely. O zagueiro gremista tocou com o braço na bola e o árbitro Raphael Claus marcou pênalti. John Arias cobrou e deslocou Caíque para colocar 1 a 0 no marcador.

O segundo quase veio cinco minutos depois também com Arias, mas o colombiano chutou pra fora.

A torcida do Fluminense cantava e fazia a festa no Maracanã sem imaginar o que viria logo em seguida. Em dois minutos, o Tricolor virou o jogo.

O primeiro veio aos 43 minutos, num contra-ataque sensacional quando o Flu estava todo na frente: Villasanti fez o passe para Suárez, que saiu em velocidade do campo de defesa. Ele avançou, invadiu a área, cortou para esquerda driblando o goleiro Fábio e mandou de canhota pro gol aberto. Um golaço!

O segundo veio no lance seguinte: Marcelo errou a saída e deu de presente para Suárez, que virou no pé de Carballo, entrando na área pela direita. O uruguaio não conseguiu concluir e a bola sobrou para Galdino, na meia-lua, que ajeitou e mandou colocado, de esquerda, no canto direito. Mais um golaço! Grêmio 2 a 1!

Os cariocas ainda tiveram a chance de empatar nos acréscimos, mas Caíque fez boa defesa garantindo a vitória parcial nos primeiros 45 minutos.

O Grêmio retornou para etapa final com o mesmo time, mas o Flu reforçou o ataque colocando John Kennedy na vaga de Felipe Melo.

Logo aos 13 segundos de bola rolando, o Tricolor quase ampliou: Ferreira pegou a bola na linha divisória do gramado e desceu em velocidade pelo meio. Pepê entrou livre pela esquerda e recebeu na cara de Fábio. Ele bateu de chapa, tirou do goleiro, mas também tirou do poste esquerdo perdendo um gol incrível!

O lance poderia ter abatido o time, mas não foi o que aconteceu. Aos 15 minutos, surgiu a jogada do terceiro gol gremista: Villasanti lançou Suárez pela direita. Ele partiu com a bola dominada, driblou dois marcadores e abriu na esquerda para Ferreira, que foi empurrado dentro da área. Penalidade máxima marcada. Suárez cobrou com cavadinha, no meio do gol, lembrando seu compatriota Loco Abreu. Grêmio 3 a 1!

O Fluminense seguiu jogando com a tranquilidade de quem tem uma disputa de Mundial pela frente e quase descontou com John Kennedy, aos 21. Caíque fez grande defesa e Cano ainda perdeu o gol no rebote.

Aos 24 minutos, Renato colocou Cristaldo e Nathan Fernandes nos lugares de Carballo e Galdino, respectivamente.

Em seu primeiro toque na bola, Cristaldo quase ampliou: ele pegou uma sobra dentro da área após lateral de Reinaldo e chutou forte. Fábio fez grande defesa no canto direito.

Aos 32, Cuiabano entrou no lugar de Ferreira.

Três minutos depois, o Fluminense descontou com um golaço de John Kennedy após jogada individual. Grêmio 3 a 2.

Aos 42 minutos, acabou a história de Luis Suárez com a camisa do Grêmio. Ele deixou o gramado aplaudido para entrada de João Pedro Galvão. Na mesma parada, Ronald também entrou no lugar de Pepê.

O árbitro deu nove minutos de acréscimo, mas o Tricolor segurou a vantagem até o final garantindo os três pontos, o vice-campeonato e a vaga para fase de grupos na Copa Libertadores de 2024.

Após o jogo, os jogadores e comissão técnica entram em férias retornando em janeiro do ano que vem.

