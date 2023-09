Flamengo realiza último treino para o clássico contra o Botafogo

Nesta sexta-feira (01.09), o Flamengo realizou o último treino, no Ninho do Urubu, antes do clássico contra o Botafogo, que acontece no sábado (2), às 21h, no Nilton Santos. Jorge Sampaoli realizou alguns trabalhos táticos no campo pela manhã, para poder definir os onze jogadores que vão iniciar a partida no fim de semana.

O Rubro-Negro é o quarto colocado, com 36 pontos, com a mesma pontuação do Grêmio, o terceiro da tabela.

Os jogadores Giorgian de Arrascaeta, Luiz Araújo e Guillermo Varela são desfalques por estarem lesionados, os dois primeiros com problema no bíceps femoral da perna esquerda, e o lateral, com problema no ligamento colateral medial e cápsula articular do joelho direito.

Vale lembrar, que os dois times já se enfrentaram 389 vezes, sendo 64 pelo Campeonato Brasileiro, com 164 vitórias do Flamengo, 126 empates e 118 derrotas.

Fonte: Esportes