Flamengo recusa proposta do Cruzeiro por Fabrício Bruno

O mercado de transferências está fervilhando com a notícia de que o River Plate, um dos gigantes do futebol argentino, está interessado na contratação do meio-campista Galoppo, atualmente no São Paulo. A negociação está sendo planejada sob a forma de um empréstimo de um ano, com a opção de compra ao final do período. Para selar o acordo, o River Plate está disposto a emprestar o lateral esquerdo Enzo Días ao clube paulista.

Enzo Días, que pode ser parte da transação, é lateral-esquerdo e tem 29 anos. Esta posição se tornou uma necessidade urgente para o São Paulo após as saídas de Welington e Jamal Lewis. Na temporada de 2024, Días participou de 34 partidas pelo River Plate, contribuindo com duas assistências, mas sem marcar gols. Ele chegou ao clube argentino no início de 2023, vindo do Talleres.

Concorrência pelo Talento de Galoppo

O Santos, que recentemente voltou à primeira divisão do futebol brasileiro, também demonstrou interesse em Galoppo. As negociações estavam aquecidas no final de 2024, mas agora o River Plate surge como um forte concorrente na disputa pelo jogador.

Galoppo ingressou no São Paulo em julho de 2022 e, desde então, participou de 60 partidas, sendo titular em 25 delas, marcando 10 gols e dando quatro assistências. Seu melhor momento no clube foi no início de 2023, quando se destacou no Campeonato Paulista, se tornando o artilheiro da equipe com oito gols e duas assistências em 12 jogos. No entanto, uma grave lesão interrompeu seu progresso.

Desafios e Recuperação

O meio-campista de 25 anos sofreu uma nova lesão em novembro passado, necessitando de uma artroscopia no joelho esquerdo, o que o afastou da reta final do Campeonato Brasileiro. Sua última aparição em campo foi em 16 de outubro, quando jogou por 10 minutos na vitória de 3 a 0 sobre o Vasco.

Desde que chegou ao São Paulo, Galoppo perdeu 68 jogos devido a lesões. Agora, com a possível mudança para o River Plate, ele busca uma nova oportunidade para revitalizar sua carreira e retornar ao bom futebol que já demonstrou.

Essa movimentação no mercado de transferências poderá oferecer a Galoppo a chance de recuperar sua antiga forma e, ao São Paulo, preencher uma lacuna importante em sua defesa, potencialmente fortalecendo a equipe para as próximas competições.

