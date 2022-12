Flamengo renova com o zagueiro David Luiz por mais uma temporada

Ele fica! O Flamengo acertou nesta sexta-feira (16.12) a renovação de contrato do zagueiro David Luiz, de 35 anos, até dezembro de 2023. Nesta temporada, o defensor conquistou os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores com o Manto Sagrado.

Um dos líderes do elenco, David Luiz é uma influência positiva dentro do Ninho do Urubu, principalmente por orientar e dar conselhos aos atletas mais jovens. Em pouco mais de um ano no Mais Querido, ele se identificou rapidamente com o clube e com a Nação.

– Acho que o Flamengo te dá oportunidade de, em todas as semanas, ter sentimentos que você não vai sentir em todos os clubes, em todos os lugares e em todos os jogos do mundo. O Flamengo é “tudo muito”. É tudo à flor da pele. Você sente a todo dia. O treino do Flamengo é especial, o jogo do Flamengo é especial. Você colocar a camisa do Flamengo é especial. O Flamengo é viver o melhor que o futebol tem.

Em 2023, David Luiz terá pela frente as disputas do Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Mundial de Clubes, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

