Gabriel Pec anotou o gol cruzmaltino | Foto: Daniel Ramalho | Vasco) Gabriel Pec anotou o gol cruzmaltino | Foto: Daniel Ramalho | Vasco)

O JOGO

Aos 14, Jair abriu na esquerda para Lucas Piton que cruzou na segunda trave para Gabriel Pec cabecear pra fora. Cinco minutos depois, Pec ganhou a disputa do zagueiro, tocou para Pedro Raul na direita que buscou o passe na área para Alex Teixeira, mas a zaga conseguiu afastar. Aos 24, o Volta Redonda conseguiu abrir o placar em jogada pela esquerda. No minuto seguinte, Léo cobrou lateral na área, a bola rebatou na defesa e Alex Teixeira finalizou, mas o goleiro defendeu.

Aos 30, Figueiredo cobrou falta pela esquerda e a bola desviou na barreira. Na cobrança em jogada, ensaiada, Piton tocou para Jair, que sofreu falta frontal. Lucas Piton cobrou com perigo, mas a bola passou por cima do gol. Aos 34, o Volta Redonda ampliou o placar. Três minutos depois, Gabriel Pec fez o cruzamento, a defesa desviou e Figueiredo finalizou de primeira, mas a bola passou à direita do gol. Aos 45, Figueiredo cobrou escanteio pela direita e Léo pegou de primeira para a defesa do goleiro.

Na segunda etapa o Vasco voltou buscando o gol. Aos 6, Figueiredo serviu Pedro Raul que chutou de primeira, a bola bateu na defesa e o zagueiro chutou pela linha de fundo. Aos 12, Léo recebeu, carregou pelo meio e tocou para Gabriel Pec, que ajeitou e bateu colocado, com categoria para diminuir, 2 a 1. Aos 28, Pedro Raul sofreu pênalti e cobrou para boa defesa do goleiro no canto direito. Aos 33, Puma Rodríguez cruzou e Pedro Raul desviou de cabeça para fora. Aos 51, Figueiredo cobrou falta em dois lances de longe, um chute forte para a defesa do goleiro.

FICHA TÉCNICA



Vasco da Gama 1 x 2 Volta Redonda

5ª rodada do Campeonato Carioca

​

Local: Kleber Andrade, Cariacica (ES)

Data e hora: Segunda-feira (30/01), 20h

Árbitro: Thiago Ramos Marques (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ) e Marcus Vinicius Machado Araújo Brandão (RJ)

Público/Renda: 3.600 (pagantes); 19.600 (presentes); R$ 120.525,00

Cartões Amarelos: Iury, Pedrinho, Dudu e Henrique Silva (Volta Redonda); Robson, Lucas Piton, Maurício Barbieri (Vasco)

Cartões Vermelhos:

Gols: Ricardo Sena (25’/1T), Lelê (34’/1T), Gabriel Pec (12’/2T)

Escalação do Vasco:

Ivan, Puma, Robson (Miranda), Léo e Lucas Piton ; Zé Gabriel (Erick Marcus), Jair (Matias Galarza) e Alex Teixeira (Eguinaldo); Gabriel Pec (Vinicius), Figueiredo e Pedro Raul – Técnico: Maurício Barbieri

Escalação do Volta Redonda:

Jefferson, Iury (Marcos Vinicius), Alix Vinicius, Daniel Felipe e Ricardo Sena (Marco Gabriel); Bruno Barra, Dudu (Henrique Silva) e Luciano Naninho; Luizinho (Berguinho), Pedrinho (Danrley) e Lelê – Técnico: Rogério Corrêa