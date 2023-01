Flamengo se reapresenta e inicia preparação para os compromissos da semana

O Mengão se reapresentou nesta Segunda-feira (23.01), visando à preparação para os compromissos da semana contra o Bangu, pela quarta rodada do Cariocão, e Palmeiras, pela decisão da Supercopa do Brasil.

Para o duelo diante do Bangu, que será disputado nesta terça-feira (24), às 21h10, no Raulino de Oliveira, o técnico do Sub-20, Mario Jorge, será o comandante da equipe. Enquanto isso, o Mister Vitor Pereira foca na preparação do elenco principal para o tão esperado confronto contra o Palmeiras.

Flamengo e Bangu já se enfrentaram em 258 oportunidades na história, com ampla vantagem para o clube da Gávea. Foram 156 vitórias do Mengão, 40 empates e 62 derrotas. No Campeonato Carioca do ano passado, o Rubro-Negro goleou o Alvirrubro por 6 a 0, no Maracanã, com gols de Arrascaeta, Gabi (2), Léo Pereira (2) e Matheus França.

Segunda-feira de muito sol e trabalho no treino desta manhã no Ninho do Urubu! Confira como foi! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/BDLcjd958h — Flamengo (@Flamengo) January 23, 2023

Fonte: Agência Esporte