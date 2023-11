Flamengo vence o Bragantino e agita a final do Brasileirão

O Flamengo usou a habilidade de Arrascaeta para vencer o Bragantino por 1 a 0 em um jogo intenso no Maracanã. Com essa vitória, eles ultrapassaram o Bragantino na tabela do Campeonato Brasileiro e estão agora na briga pelo título nacional, colados no Botafogo.

Com 60 pontos, o Flamengo está em terceiro lugar, atrás apenas do Palmeiras, que tem 62 pontos, e do Botafogo, que está na vice-liderança com 61 pontos. Por outro lado, o Bragantino ficou estacionado com 59 pontos e perdeu a chance de incomodar os líderes do Brasileirão.

No primeiro tempo, o jogo foi agitado, com alternância de poder. O Flamengo começou melhor, mas acabou acuado por um Bragantino organizado. Pouco antes do intervalo, o time carioca se recuperou com a força de seus pontas, mas Rossi e Cleiton, do Bragantino, conseguiram evitar mudanças no placar após escanteios.

Na etapa final, o Bragantino acertou a trave antes de Arrascaeta decidir o jogo. O jogador uruguaio tabelou com Pulgar, driblou dois marcadores e marcou o gol da vitória com um chute de bico, animando o Maracanã.

Apesar de ter mais posse de bola, o Flamengo teve dois sustos no começo do jogo protagonizados por Juninho Capixaba, lateral do Bragantino. Primeiro, ele cabeceou obrigando Rossi a realizar uma defesa aos cinco minutos, e depois errou o alvo ao receber um lançamento de Matheus Fernandes.

No entanto, esses lances de perigo melhoraram o desempenho do Bragantino, que passou a neutralizar as investidas do Flamengo e tomar o controle técnico do jogo. Matheuzinho, amarelado por reclamação, teve dificuldades em lidar com a velocidade de Vitinho, que quase marcou ao completar um cruzamento de Aderlan.

Incomodado, o técnico Tite pediu mais “bola no pé” para seus jogadores, e eles atenderam prontamente. Luiz Araújo e Cebolinha infernizaram a defesa do Bragantino com jogadas de fora para dentro e reativaram a empolgação da torcida. O Bragantino até tentou responder com Aderlan após uma falha defensiva do Flamengo, mas Matheuzinho bloqueou o chute com a cabeça de Léo Ortiz.

O goleiro do Bragantino mostrou serviço nos minutos finais do primeiro tempo, espalmando um chute de Cebolinha que resultou em escanteio. Na cobrança, Cebolinha subiu mais alto que todos os outros e quase marcou o gol.

No início da segunda etapa, o Flamengo fez duas substituições: Wesley entrou no lugar de Luiz Araújo, e Pulgar substituiu Matheuzinho. Essas alterações mudaram o padrão de jogo do Flamengo, que passou a ter Gerson mais avançado e jogando pelo lado direito.

O técnico do Bragantino também fez alterações ao ver o Flamengo criar boas chances, principalmente pelo meio de campo. Hurtado, do Equador, e Mosquera, da Colômbia, foram acionados. Mosquera, aliás, não demorou muito para causar problemas, dando um bom passe para Lucas Evangelista, que errou o chute.

Desesperado pelo empate, o Bragantino partiu para o ataque com dois atacantes frescos em campo: Thiago Borbas e Alerrandro. No entanto, Borbas ficou menos de cinco minutos em campo antes de receber um cartão vermelho por uma falta que gerou reclamações. Essa jogada foi a última de grande importância antes do apito final.

