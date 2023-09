Flamengo vence o Palmeiras nos pênaltis e conquista o Brasileirão Sub-20

Após o empate por 0 a 0 na partida desta quinta-feira (7) na Fonte Luminosa, em Araraquara, Corinthians e Ferroviária agora disputarão o título da competição neste domingo (10) na Neo Química Arena, em São Paulo.

A partida de ida foi bem disputada. Aos 13 minutos do primeiro tempo, a Ferroviária teve sua primeira oportunidade com Moniquinha, mas a bola passou por cima do gol da goleira Lelê. Aos 25 minutos, Vic Albuquerque, do Corinthians, chutou forte, mas Luciana fez a defesa.

Na Fonte Luminosa, o duelo acabou sem gols

A segunda etapa começou com mais intensidade. Aos 31 minutos, Jheniffer chegou a balançar as redes para o Corinthians, mas o gol foi anulado devido a uma posição de impedimento. Apesar da pressão de ambos os times, nenhum deles conseguiu abrir vantagem para a grande final.

Duelo de volta

Corinthians e Ferroviária reeditam a final de 2019, neste domingo (10) na Neo Química Arena. Caso o duelo termine novamente empatado, a decisão será definida nos pênaltis. Em apenas uma edição o campeonato foi decidido nas penalidades. Foi exatamente em 2019, quando a Ferroviária conquistou o bicampeonato ao vencer o Corinthians.

Fonte: Esportes