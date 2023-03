Flamengo vence o Vasco na primeira partida da semifinal do Cariocão

A semifinal do Campeonato Carioca entre Vasco e Flamengo teve a vantagem invertida nesta segunda-feira (13.03). Recebendo o Vasco no Maracanã, o Rubro-Negro venceu por 3 a 2 em jogo de viradas, falhas defensivas e uma grande atuação de Arrascaeta, que marcou um gol e deu uma assistência.

As equipes decidem a vaga na decisão do Cariocão no próximo domingo (19), às 16h00 (de Brasília), no Maracanã. Desta vez, o Vasco será o mandante e precisará vencer para se classificar à final. O Flamengo joga pelo empate e para disputar o título carioca contra Fluminense ou Volta Redonda, que disputam a outra semifinal.

Mesmo jogando diante da torcida rubro-negra, o Vasco abriu o placar logo aos 10 minutos. Após arremesso lateral, Rodrigo Caio não conseguiu afastar a bola da área e ela sobrou com Gabriel Pec, que emendou e marcou seu sexto gol na temporada.

A resposta do Flamengo veio aos 25 minutos, quando Arrascaeta mostrou por que é considerado um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. O meia uruguaio pegou rebote de bola afastada e finalizou de voleio, de fora da área, marcando um belo gol no Maracanã.

Ainda deu tempo para o Flamengo chegar ao intervalo vencendo contando com uma ajuda da defesa vascaína. Aos 41 minutos, Capasso errou na saída de bola e entregou a bola de presente para Pedro, que chutou forte e virou o placar do Maracanã.

Na segunda etapa, mais uma vez o Vasco marcou logo cedo, desta vez com Alex Teixeira. Aos 13 minutos, após bola reuperada, Pedro Raul avançou pela esquerda e cruzou para o camisa 7 dividir com Thiago Maia, desviando a bola para empatar a partida.

Mais tarde, aos 24 minutos, Arrascaeta foi de artilheiro a garçom. O uruguaio cobrou falta na área, o zagueiro Fabrício se antecipou à defesa vascaína e cabeceou para vencer Léo Jardim, marcando o terceiro gol flamenguista da noite.

Nos acréscimos, os ânimos esquentaram e o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães mostrou dois cartões vermelhos para o Flamengo. Matheus Gonçalves recebeu o segundo amarelo por falta em Lucas Piton, enquanto Marinho, que nem entrou em campo, foi expulso por reclamar da expulsão do companheiro e causar confusão com o banco do Vasco.

Ficha técnica

Flamengo 3 x 2 Vasco

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: segunda-feira (13), às 21h25

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thayse Marques Fonseca

Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sá

Gols: Gabriel Pec, aos 10’/1T (Vasco); Arrascaeta, aos 25’/1T (Flamengo); Pedro, aos 41’/1T (Flamengo); Alex Teixeira, aos 13’/2T (Vasco); Fabrício Bruno, aos 24’/2T (Flamengo)

Flamengo: Santos; Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Pablo; Thiago Maia, Vidal (Everton Ribeiro), Matheuzinho (Matheus França) e Ayrton Lucas (Everton Cebolinha); Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Técnico: Vítor Pereira

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Capasso, Léo e Lucas Piton; Andrey Santos (Rodrigo), Jair (Nenê) e Galarza (Marlon Gomes); Alex Teixeira (Figueiredo), Gabriel Pec (Erick Marcus) e Pedro Raul. Técnico: Mauricio Barbieri

Fonte: R7

Fonte: Agência Esporte