Flan prestígio

Marcello Casal Jr/Agência Brasil STF melhora avaliação, mas é ruim ou péssimo para 40% do público

31% dos brasileiros avaliaram o trabalho do Supremo Tribunal Federal (STF) como “bom” ou “ótimo”. A taxa é 7 pontos percentuais acima da registrada há 90 dias e é a maior em 1 ano e meio. Os números fazem parte da pesquisa realizada pelo PoderData.

40% julgaram o desempenho dos ministros como “ruim” ou “péssimo”. Somam 25% os que avaliam como “regular”. Outros 4% não souberam responder.

A maioria (55%) dos que votaram em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acha que a Corte faz um trabalho “bom” ou “ótimo”. Dos que preferiram Bolsonaro na eleição, 77% avaliam o desempenho do Supremo como ruim ou péssimo.

A pesquisa PoderData foi realizada de 11 a 13 de dezembro de 2022. Foram entrevistadas 2.500 pessoas com 16 anos de idade ou mais em 302 municípios nas 27 unidades da Federação. O intervalo de confiança do estudo é de 95%.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional