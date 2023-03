Flávio Dino vai ao RN amanhã para acompanhar Força Nacional, diz Lula

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil – 16/02/2023 Ministro da Justiça, Flávio Dino, irá ao Rio Grande do Norte

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou neste domingo (19) que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, irá ao Rio Grande do Norte nesta segunda-feira (20) para acompanhar o trabalho da Força Nacional.

O estado enfrenta uma onda de atentados realizados por organizações criminosas desde a última terça-feira (14). Até o momento, Dino já enviou 600 agentes da Força Nacional para ajudar a conter os ataques.

“Tenho conversado por telefone com a governadora Fátima Bezerra, que tem feito um grande trabalho no enfrentamento dessa crise. Seguiremos dando todo o apoio para retomar a paz e proteger a democracia no Rio Grande do Norte”, afirmou Lula neste domingo, através do Twitter.

Ao todo, 259 ataques foram registrados em cinco dias , sendo 103 deles apenas no primeiro. O total contabiliza os atentados até a sexta-feira (17), já que não houve divulgação oficial da quantidade de crimes praticados no sábado (18), embora ao menos outros três atentados tenham acontecido.

Até a tarde de sábado, 106 pessoas já tinham sido presas por envolvimento com a onda de ataques. Entre elas, estão 11 foragidos da Justiça, três adolescentes e dois criminosos que já estavam com tornozeleira eletrônica.

Ao todo, a polícia do estado já apreendeu 31 armas de fogo, 4 simulacros, 87 artefatos explosivos, 23 galões de gasolina, 11 motos, dois veículos, além de dinheiro, drogas, munições e produtos de furtos.

