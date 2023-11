Flexibilidade de horários no “Tudo Aqui” facilita acesso aos serviços do Detran Rondônia

Para melhor atender o público, o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran/RO) possui dois pontos de atendimentos nas unidades do “Tudo Aqui” em Porto Velho, com horários diferenciados. Um dos pontos de atendimento está situado no shopping de Porto Velho, na Avenida Rio Madeira, nº 3252, e funciona das 8h às 20h, sem interrupção. A outra unidade fica na Avenida Sete de Setembro, nº 830, no centro da Capital, e funciona das 7h30 às 13h30.

A chefe do Núcleo das Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretran) e Postos Avançados, Danúbia Cristina de Almeida ressaltou que, “caso o usuário queira ser atendido na unidade do shopping no horário das 8h às 9h59, orientamos que agende seu serviço no site do Detran/RO, e apresente o comprovante de agendamento para acessar a unidade de atendimento antes do horário normal de acesso, considerando que o shopping de Porto Velho abre ao público a partir das 10h”.

Os serviços oferecidos pelo Detran/RO nos postos “Tudo Aqui” são: Emissão de Taxas e Multas; Emissão de CRLVe (Licenciamento) do Veículo; Intenção de Venda; Cancelamento de Intenção de Venda; Comunicado de Venda; Cancelamento de Comunicado de Venda; Bloqueio/ Restrição Administrativa; Baixa de Bloqueio/ Restrição Administrativa; Parcelamento de Débitos de Licenciamento (pelo DetranNet); Renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH); Transferência de CNH; 2ª Via de CNH (Perda, Deterioração, Furto/Roubo); Alteração de Dados da CNH; Solicitação da Permissão Internacional para Dirigir (PID); Foto e Captura Biométrica para Serviços de CNH; Agendamento de Prova Teórica para Curso de Capacitação ou Reciclagem da CNH; Emissão de Certidão “Nada Consta” de CNH e Emissão de Prontuário de CNH.

O diretor-geral do Detran/RO, Léo Moraes ressaltou que, o Governo tem o objetivo de aproximar os serviços públicos aos cidadãos por meio de aspectos inovadores, interiorização do desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da população. “Nesse sentido, o Detran/RO oferece um diferencial com os horários de atendimento nas unidades do “Tudo Aqui”, e que beneficia a população em Porto Velho. Nesses locais, o usuário pode acessar os serviços com atendimento adequado, rápido e eficaz, em horários variados e flexíveis”, pontuou. As demais unidades da Autarquia em Rondônia fazem atendimento ao público de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.

AGENDAMENTO ONLINE

Para fazer o agendamento online, basta acessar o portal do Detran/RO e buscar por “Agendamento Online”. O usuário vai clicar em agendar atendimento e selecionar o local em que deseja ser atendido, tipo de serviço que precisa, e a data para o atendimento. “Informações como nome completo, CPF, número do telefone celular e email também são necessários. Ao procurar o Detran/RO presencialmente é importante apresentar documento de identificação com foto, como Registro Geral (RG), Carteira de Trabalho ou CNH , mesmo que vencida”, informou Léo Moraes.

Fonte: Governo RO