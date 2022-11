Flordelis é condenada a 50 anos de prisão por homicídio de pastor

Brunno Dantas/TJRJ Flordelis durante julgamento

Neste domingo (13), ex-deputada Flordelis dos Santos de Souza foi condenada a 50 anos e 28 dias pelo homicídio do pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019.

A ex-deputada, de 61 anos, foi condenada por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, além uso de documento falso e associação criminosa armada.

A filha biológica de Flordelis, Simone dos Santos Rodrigues, foi condenada a 31 anos e 4 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa armada.

A 3ª Vara Criminal de Niterói tomou a decisão após mais de seis dias de julgamento em júri popular.

