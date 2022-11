Flordelis passa mal e é levada às pressas na emergência

Brunno Dantas/TJRJ Flordelis coloca a mão no ouvido e ora no Tribunal

A condenada Flordelis precisou ser levada nesta segunda-feira (14), às pressas, à Unidade de Pronto Atendimento ( UPA ) Hamilton Agostinho, no Complexo de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A ex-deputada federal reclamou de sentir fortes dores nas costelas.

Por volta das 12h, a pastora foi visitada por uma das suas advogadas e pediu aos policiais penais da Penitenciária Talavera Bruce, em Bangu, que a levassem na emergência. Flordelis segue na UPA, realizando exames e recebendo medicação da equipe médica.

A ex-deputada já passou mal na cadeia com o mesmo sintoma. Em outubro, policiais a levaram para receber atendimento de emergência. À época, ela alegou que estava com trauma na costela direita e que enfrentava dificuldades para respirar há sete dias. Os médicos diagnosticaram que o ritmo cardiopulmonar da paciente estava “regular em dois tempos sem ruídos”.

Flordelis foi condenada a 50 anos de prisão por ter ordenado a morte do marido, pastor Anderson do Carmo, em 2019, além de outros crimes, como tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada.

A partir de agora, ela terá que conviver com outras presas sentenciadas pela Justiça. Antes do julgamento, ela era interna provisória, ou seja, estava autorizada a ficar na cela com mulheres grávidas.

A pastora ficará no mesmo presídio que sua filha biológica, Simone dos Santos Rodrigues. A jovem ficará numa cela de internas com comorbidades por causa do seu tratamento de melanoma. Mesmo tendo curso superior, ela perdeu o direito de ter cela especial por ter sido condenada há mais de oito anos em regime fechado.

Simone foi condenada a 31 anos e quatro meses de prisão pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e associação criminosa armada.

A morte de Anderson do Carmo

Flordelis era uma das figuras mais respeitadas no meio evangélico. Além de cantar, a pastora também ajudava pessoas carentes e se colocava em defesa da “família” e dos conceitos “cristãos”.

Porém, no dia 16 de junho de 2019, seu marido Anderson do Carmo foi morto a tiros, na garagem de casa da família em Pendotiba, em Niterói (RJ). As investigações da polícia comprovaram que Flordelis foi a mandante do crime.

