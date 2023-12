Florianópolis terá Contagem Regressiva em Megatela

Atração dará início à queima de fogos e Cascata na Ponte Hercílio Luz

Este ano, Florianópolis se prepara para um Réveillon memorável, prometendo ser o mais grandioso já realizado. A festa, com início às 19 horas, se estende por mais de seis horas com atrações simultâneas na Beira-mar Norte e Continental, incluindo shows regionais e nacionais.

A partir das 00h do dia 31, a atmosfera de celebração já estará no ar. A Megatela Floripa Square, situada junto à Beira-mar Continental, exibirá a cada 30 minutos, o tempo restante para a chegada de 2024 nas suas duas faces (ilha e continente), aumentando a expectativa para o evento mais esperado do ano em Floripa.

Às 23h30, um relógio gigante na Megatela Floripa Square dará início à contagem regressiva. A partir das 23h50, as atrações do Trapiche da Beira-mar Norte serão transmitidas nas duas faces da Megatela Floripa Square, alternando com a regressiva e unindo o público da Orla Continental ao espetáculo.

Nos momentos finais de 2023, as Megatelas anunciarão a chegada do novo ano com feixes de luz, seguidos pelo início dos fogos inclusivos (sem barulho) que serão lançados a partir da icônica Ponte Hercílio Luz, fechando com a espetacular Cascata de Fogos.

Transmissão ao Vivo

O show será transmitido ao vivo nas Megatelas Floripa Square, garantindo que todos na Orla da Beira-mar Norte, mesmo em pontos com visibilidade limitada, possam acompanhar o espetáculo. A transmissão também ocorrerá em rede nacional, com imagens a partir do Mirante da Megatela, pelas emissoras NDTV para Record News e NSC para Rede Globo.

Valton Werner Junior, CEO do Floripa Square, destaca: “A Contagem Regressiva e o show de luzes a partir da Megatela Floripa Square, são iniciativas que não contam com recursos da Prefeitura. Nosso maior objetivo é amplificar a visibilidade deste evento espetacular, atraindo a atenção de grandes marcas para o potencial único de posicionamento a partir de Florianópolis.”

Atrações do Réveillon de Floripa

A noite será animada por samba, pagode e sertanejo nos palcos montados nas Avenidas Beira-mar Norte e Continental, a partir das 19h. Na Ilha, Alexandre Pires será a atração principal às 22h30. No Continente, Marcos e Belutti, uma das duplas sertanejas mais renomadas do Brasil, se apresentam a partir das 22h.

O ponto alto da noite acontece sob o mar da baía norte, onde a partir das 23h50, será possível acompanhar espetáculos aéreos com drones sincronizados, projeções de escunas e caravelas mapeadas em cortinas d’água, num show aquático inédito, além da performance de bailarina e pianista suspensos no ar, que prometem emocionar e surpreender.

Na cidade que inspira inovação, a festa de Réveillon de Florianópolis promete um conceito disruptivo, integrando as Orlas da Ilha e Continente num espetáculo que encantará os moradores e turistas em uma celebração única.