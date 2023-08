Flórida: autoridades emitem alerta de furacão e inicia evacuação

NOAA/NBC – 28.08.2023 Avanço da tempestade Idalia para a Flórida

A Flórida emitiu um alerta de furacão, com a aproximação da tempestade tropical Idalia, que vem ganhando força cada à medida que chega perto do Estado. Ela é considera uma tempestade de categoria 3, que apresenta velocidades de até 209 km/h e ondas de até 3,6 metros. A tempestade Idalia está se aproximando da zona costeira do Estado.

É esperado que a tempestade tome a forma de um furacão ainda nesta segunda-feira (28). A expectativa ainda é que ela chegue à costa da Flórida até a manhã de quarta-feira (30), na região de Big Bend. As informações são do Centro Nacional de Furacões.

Com a previsão da chegada de um furacão no Estado, a Flórida mobilizou equipes para resgate aquático, e as autoridades locais iniciaram o processo de evacuação, fechamento das escolas e alerta para que os moradores preparem suas casas para o evento climático.

No momento, a tempestade está a cerca de 144 quilômetros da ponta oeste de Cuba, e atinge ventos de 104 km/h. O Centro de Nacional de Furacões diz que o Idalia tem se movimentado de forma irregular, chegando a quase parar. “Espera-se que um movimento em direção ao norte-nordeste e ao norte comece ainda hoje, trazendo o centro de Idalia sobre o extremo sudeste do Golfo do México até esta noite.”

Um alerta de furacão foi emitido ao longo do Golfo da Flórida, além de um de tempestade tropical em Dry Tortugas e Lower Florida Keys. “Deve-se enfatizar que apenas um pequeno desvio na trajetória poderia causar uma grande mudança na localização de Idalia na Flórida devido à trajetória paralela à costa oeste do estado”, diz o Centro.

Em Cuba, o governo atualizou o alerta de tempestade tropical para furacão na cidade de Pinar del Rio.

A previsão é de que a medida que a tempestade se aproxima, a área da Baía de Tampa registre uma tempestade de 4 a 7 pés acima do nível das marés, sendo a maior ocorrendo na área de Big Bend.

Inundações e flashes dispersos estão nas previsões do que ocorrerá na costa oeste da Flórida, no Panhandle da Flórida e no sul da Geórgia. As fortes chuvas poderão ainda inundar partes da Carolina do Norte e da Carolina do Sul, de quarta a quinta-feira.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, pediu aos moradores que fiquem atentos aos alertas. Além disso, ele informou que 1.100 guardas foram mobilizados para o resgate e recuperação. A Patrulha Rodoviária também segue com 300 soldados para serem destacados.

Fonte: Internacional