Fluminense vence e afunda o Santos no Brasileirão

Neste sábado (29.07), no Maracanã, o Fluminense enfrentou o Santos e saiu vitorioso. Com um gol de Cano aos 32 minutos do segundo tempo, o placar de 1 a 0 refletiu a superioridade dos cariocas, que contaram com o apoio de quase 35 mil torcedores em uma tarde fria no Rio de Janeiro. Essa partida marcou a abertura da 17ª rodada do Brasileirão.

Com essa vitória, o Fluminense soma 28 pontos e pelo menos garante uma posição no G6, que é o seu objetivo. Já o Santos, com 17 pontos, se aproxima cada vez mais da zona de rebaixamento.

O Santos assustou logo no primeiro minuto do jogo com um ataque de Marcos Leonardo, porém, esse foi o único momento de perigo para o time paulista.

O Fluminense passou a dominar a partida. No entanto, a equipe estava visivelmente nervosa devido às decisões da arbitragem.

O árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima deu dois cartões amarelos em menos de 15 minutos, para Nino e Marlon, em disputas consideradas normais, o que desestabilizou ainda mais os cariocas (que ainda receberam mais dois cartões, para André e Leo Fernández).

Apesar disso, o Fluminense estava com um desempenho superior e teve várias oportunidades de marcar.

Aos 23 minutos, Árias foi derrubado por João Lucas e o juiz marcou pênalti. Porém, Leo Fernández desperdiçou a cobrança defendida pelo goleiro João Paulo. O jogo se tornou mais truncado, mas o Tricolor continuou atacando pela esquerda, com Árias e González. O time teve duas chances de gol com Martinelli, mas sem sucesso.

O Fluminense continuou com um desempenho melhor. Mesmo quando Lima entrou no intervalo e demorou para se adaptar à posição, a equipe da casa manteve o controle do jogo.

A justiça foi feita aos 32 minutos, quando Árias fez uma jogada pela direita e cruzou para Cano, no meio dos dois zagueiros do Santos, marcar o gol. Tricolor 1 a 0. Quase saiu o segundo gol pouco depois, com uma cabeçada de Nino que deixou João Paulo batido, mas Gabriel Inocêncio salvou em cima da linha.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1X0 SANTOS

Brasileirão-2023 – 17ª rodada

Data: 29/07/2023

Local: Maracanã, Rio (RJ)

Público presente: 34.211

Público pagante: 31.935

Renda: R$ 1.504.131,00

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Marlon (Lima, Intervalo) e Diogo Barbosa; André, Martinelli (David Braz, 35′ do 2ºT), Leo Fernández (Ganso, 13’/2ºT); Arias, Yony González (Keno, 13’/2ºT) e Cano. Técnico: Fernando Diniz

SANTOS: João Paulo; João Lucas (Gabriel Inocêncio, 18’/2ºT), Joaquim, Alex e Dodô; Jean Lucas (Lucas Dias, 25’/2ºT), Rodrigo Fernández (Camacho, 25’/2ºT), Dodi e Lucas Lima; Mendoza (Lucas Braga, 18’/2ºT) e Marcos Leonardo. Técnico: Paulo Turra

Fonte: Esportes