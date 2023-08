Fluminense vence o Argentinos Juniors e está nas quartas de final da Libertadores

O Fortaleza conseguiu avançar para as quartas de final da Sul-Americana, mesmo após sair atrás no placar. Espinoza marcou para o Libertad, mas Marinho empatou com um golaço de falta, garantindo a vaga para o Leão.

Marinho recebeu críticas após o jogo contra o Goiás, chegando até a ser pedido sua saída em alguns momentos. No entanto, ele não se deixou abalar.

Na partida contra o Libertad, Marinho se tornou o herói ao marcar o gol de empate aos 45 minutos do segundo tempo. Esse gol fez com que a torcida do Fortaleza no Castelão explodisse de alegria. Essa é a primeira vez que o Fortaleza chega às quartas de final da competição.

O Fortaleza teve que jogar sem Lucero, devido a uma punição da Fifa. O clube ficará sem o jogador por quatro meses e não poderá contratar por duas janelas de transferências. Essa punição foi imposta após uma ação movida pelo Colo-Colo.

No primeiro tempo, o Libertad começou melhor, buscando o resultado. Barboza até chegou a marcar um gol, mas foi anulado após revisão do VAR. Cardozo arriscou um chute de longe, mas João Ricardo fez a defesa. Melgarejo também assustou com um chute cruzado.

O Fortaleza teve uma boa oportunidade com Thiago Galhardo após um cruzamento de Machuca, mas o jogador mandou a bola por cima do travessão. Calebe, do Fortaleza, saiu lesionado. Melgarejo cabeceou, mas João Ricardo fez a defesa. Espinoza marcou um belo gol de fora da área, abrindo o placar para o Libertad.

No segundo tempo, Zé Welison assustou com um chute que acertou a trave. O Libertad também teve suas chances, com Villalba quase marcando o segundo gol de cabeça. Melgarejo chutou cruzado e Bareiro perdeu uma ótima oportunidade. Marinho entrou em campo e também acertou a trave.

Pikachu marcou um gol, mas estava em posição de impedimento. Pikachu chutou de dentro da área e Martín fez uma grande defesa. Marinho cobrou a falta de forma brilhante, garantindo a classificação do Fortaleza com o empate em 1 a 1.

Os próximos jogos do Fortaleza serão contra o América-MG ou Bragantino, que se enfrentam na quinta-feira. No primeiro jogo, houve um empate em 1 a 1. O Fortaleza também enfrentará o Santos no domingo, às 18h30, pela 19ª rodada da Série A, na Arena Castelão.

