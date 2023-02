Fluminense vence o Audax Rio com três gols de Cano

A torcida tricolor voltou a fazer o L no Maracanã! Com jogo coletivo funcionando bem e Germán Cano marcando três vezes, o Fluminense venceu o Audax Rio por 3 a 0 neste domingo (05.02) pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Com o resultado, o Tricolor ocupa a quarta colocação na tabela, com 13 pontos.

Sob comando de Fernando Diniz, a equipe volta a campo no próximo domingo (12/02), quando enfrenta o Vasco, às 18h, novamente no Maracanã, pela oitava rodada da competição.

PRIMEIRO TEMPO

Logo na primeira chance de perigo do Fluminense na partida, Germán Cano abriu o placar com um golaço. Aos 8 minutos, o argentino recebeu de Keno fora da área, dominou e mandou uma bomba no ângulo, concretizando seu primeiro tento na temporada. Aos 14, Keno tirou suspiros da torcida tricolor ao, de letra, parar na trave após passe de Arias. No minuto seguinte, Ganso aproveitou sobra de bola e teve o chute rebatido. Aos 16, Martinelli conseguiu avançar dentro da área, mas não conseguiu finalizar.

A equipe seguiu controlando as ações do jogo através de troca de passes curtos e teve mais uma boa chance aos 29 minutos. Após boa enfiada de bola de Keno, Arias achou Cano no meio da área e o atacante teve o chute desviado. Aos 38, Cano voltou a fazer o L. Ganso conseguiu lindo passe para Samuel Xavier, que bateu para defesa do goleiro. No rebote, o camisa 14 estava lá e conferiu. Aos 40, Jorge passou pelos defensores e cruzou para Ganso cabecear pela linha de fundo.

SEGUNDO TEMPO

Aos 5 minutos da segunda etapa, Arias cobrou falta central no cantinho e exigiu grande defesa do goleiro. Um minuto depois, Keno avançou em velocidade e tocou para Cano arriscar da entrada da área, mas a bola foi para fora. Aos 12, o colombiano bateu mais uma falta direto para o gol e o goleiro fez a defesa.

Aos 36 minutos, o Fluminense chegou com grande perigo ao ataque. Arias avançou pelo lado esquerdo e rolou para Samuel Xavier, que teve a finalização bloqueada. Aos 37, Lima foi lançado pelo lado esquerdo e bateu colocado para a defesa do goleiro. O hat-trick de Germán Cano foi concluído aos 44 minutos, quando Arias cruzou, Giovanni desviou e o argentino bateu firme para o fundo da rede.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Carioca – 7ª rodada

05/02/2023, 18h – Maracanã

Fluminense (3)

Fábio, Samuel Xavier (Alan), Nino, Manoel e Jorge (Guga); Felipe Melo (Lima), Martinelli e Paulo Henrique Ganso (Yago Felipe); Jhon Arias, Keno (Giovanni) e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

Audax Rio (0)

Leandro; Lucas Mota, Igor Amaral, Thomás Kayck e Kaio (Clisman); Diego Mitcov, Valderrama (Keverton) e Higor Leite; Emerson Urso (Matheus Monteiro), Pablo Thomaz (Levi) e Julinho (PH). Técnico: Júnior Lopes

Gols: Germán Cano (8′ 1T) (38′ 1T) (44′ 2T) (FLU)

Cartões amarelos: Nino (FLU); Igor Amaral e Levi (AUD)

Arbitragem: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, auxiliado por Daniel do Espírito Santo Parro e Rafael Sepeda de Souza

Fonte: Agência Esporte