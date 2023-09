Fluminense vence o Cruzeiro e entra no G4 do Brasileirão

Na noite desta quarta-feira (20), o Fluminense venceu o Cruzeiro por 1 a 0 em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão.

O jogo aconteceu no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Leo Fernández marcou o único gol do confronto em uma cobrança de falta enganosa que surpreendeu o goleiro Rafael Cabral.

Com esse resultado, o Fluminense entrou no G4 do Brasileirão, assumindo a quarta posição com 41 pontos. Já o Cruzeiro permanece em 11º lugar, com 29 pontos, cinco a mais que o Santos, o primeiro time na zona de rebaixamento.

O próximo desafio do Fluminense será o jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Internacional, que acontecerá no Rio de Janeiro na próxima quarta-feira (27) às 21h30.

Já o Cruzeiro voltará a jogar pelo Brasileirão no domingo (1), quando enfrentará o América-MG em casa às 16h.

O jogo foi bastante equilibrado, com o Cruzeiro tendo paciência para desenvolver as jogadas e o Fluminense buscando o gol, mas errando no último passe.

Mesmo com o Cruzeiro criando mais volume de jogo, foi o Fluminense que chegou mais perto de marcar.

No segundo tempo, o Fluminense continuou pressionando e abriu o placar com Leo Fernández.

O Cruzeiro tentou pressionar nos minutos finais em busca do empate, mas não conseguiu.

FICHA TÉCNICA

Fluminense 1 x 0 Cruzeiro

Data: 20/09/2023

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, RJ

Competição: 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

Cartões amarelos: Wesley (CRU), Nino, Felipe Melo, André, Fábio, Keno, Marcelo (FLU)

Gols: Leo Fernández (21’/2ºT)

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Martinelli) e Diogo Barbosa; André, Alexsander (Marcelo), Lima (Leo Fernández) e Keno (Marlon); John Kennedy e Cano (Yony González). Técnico: Fernando Diniz.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Neris, Oliveira e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva (Machado), Mateus Vital (Stênio) e Nikão (Paulo Vitor); Wesley (Arthur Gomes) e Gilberto (Bruno Rodrigues). Técnico: Zé Ricardo.

Fonte: Esportes