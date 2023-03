Fluminense vence o Flamengo e é campeão da Taça Guanabara

O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1 e ergueu o título da Taça Guanabara no Maracanã. Nesta quarta-feira (08/03), o Tricolor conquistou virada emocionante sobre o rival com gols do artilheiro Germán Cano e de Gabriel Pirani no segundo tempo. Com o resultado, a equipe chegou aos 25 pontos e ultrapassou o adversário na tabela, garantindo o título. Além da conquista, a vitória confirmou a classificação da equipe para as semifinais do Campeonato Carioca.

Sob comando de Fernando Diniz, a equipe volta a campo para a partida de ida da semifinal da competição. Data e adversário ainda serão definidos. Por ter fechado a Taça Guanabara com a melhor campanha, o Fluminense terá vantagem do empate no placar agregado do confronto contra o quarto colocado.

PRIMEIRO TEMPO

Após início de jogo acirrado, o Fluminense buscou se impor através da troca de passes curtos e boas movimentações. Porém, aos 18 minutos, Everton Cebolinha abriu o placar para o Flamengo. Em busca da reação, o Tricolor chegou com perigo aos 25, quando Arias avançou pelo lado direito e cruzou para Cano mandar uma pancada da entrada da área, exigindo boa defesa do goleiro. No lance seguinte, Samuel Xavier aproveitou sobra de bola e arriscou o chute, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Aos 29 minutos, Arias rolou para Ganso, que teve o chute travado. Aos 36, em cobrança de escanteio do camisa 10, Nino cabeceou e parou nas mãos do goleiro. O Tricolor seguiu no ataque, e aos 41 Cano mandou uma bomba de fora da área e tirou tinta do travessão. Já no tempo extra, Arias teve o chute desviado e, na sobra, Keno mandou por cima.

SEGUNDO TEMPO

O Fluminense iniciou a segunda etapa trabalhando a bola no campo de ataque, e logo na primeira boa oportunidade Cano mandou a bola para o fundo da rede. Aos 7 minutos, Gabriel Pirani descolou ótimo passe para Arias, que invadiu a área e tocou para o artilheiro empatar o jogo. Aos 12, Samuel Xavier deixou Cano de frente para o gol e o atacante acelerou os corações tricolores quando a bola passou rente à trave.

O Tricolor voltou a assustar aos 29 minutos, quando Pirani arrancou pelo lado esquerdo e conseguiu cruzamento perigoso, mas a defesa cortou. Três minutos depois, Arias avançou pela esquerda e rolou para Cano, que teve a finalização defendida. Aos 37, Alexsander arriscou de muito longe e a bola explodiu na marcação. O gol da virada saiu dos pés de Pirani, aos 39, e fez o Maracanã explodir. Após chute de Cano, a bola sobrou para o meia, que bateu rasteiro no canto, consagrando o Fluminense como campeão da Taça Guanabara.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Carioca – 11ª rodada

08/03/2023, 21h10 – Maracanã

Flamengo (1)

Matheus Cunha; Pablo, Rodrigo Caio e Léo Pereira (Fabrício Bruno); Matheusinho, Igor Jesus (Vidal), Gerson e Arrascaeta (Ayrton Lucas); Everton Cebolinha, Matheus França (Everton Ribeiro) e Gabi (Mateusão). Técnico: Vítor Pereira

Fluminense (2)

Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz (Gabriel Pirani) e Alexsander; André, Martinelli (Alan) e Ganso (Giovanni); Jhon Arias, Keno (Lima) e Germán Cano (Felipe Melo). Técnico: Fernando Diniz

Gols: Everton Cebolinha (18′ 1T) (FLA) Cano (7′ 2T) e Gabriel Pirani (39′ 2T)(FLU)

Cartões amarelos: Gabi, Pablo, Matheus Cunha, Vidal e Gerson (FLA) Arias e Lima (FLU)

Cartão vermelho: Felipe Melo (FLU)

Arbitragem: Grazianni Maciel Rocha, auxiliado por Luiz Claudio Regazone e Michael Correia

Fonte: Agência Esporte