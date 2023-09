Fluminense vence o Fortaleza com gol no fim em ‘despedida’ de Diniz

O Fluminense conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, neste domingo (03.09), pela 23ª rodada do Brasileirão. O gol decisivo foi marcado nos minutos finais do jogo.

Com esse resultado, o Fluminense ocupa a quinta posição no Brasileirão, com 39 pontos, enquanto o Fortaleza permanece em oitavo, com 32.

Esse foi o último jogo de Fernando Diniz como técnico do Fluminense antes de sua estreia na seleção brasileira. Ele viajará ainda hoje (3) para Belém.

Agora, as duas equipes aproveitarão a pausa para a Data Fifa e só voltarão a jogar daqui a alguns dias. O Fluminense enfrentará o Vasco no dia 16, sábado, às 16h. Já o Fortaleza enfrentará o Corinthians no dia 14, quinta-feira, às 19h.

Ambas as equipes são semifinalistas de competições continentais. O Fluminense na Libertadores e o Fortaleza na Sul-Americana.

O Fluminense teve um desfalque de última hora com o zagueiro Nino sendo poupado devido ao cansaço físico. Paulo Henrique Ganso também ficou fora após uma pancada no joelho esquerdo durante o jogo contra o Olimpia.

O técnico Fernando Diniz e o lateral-direito Samuel Xavier receberam o terceiro cartão amarelo e ficarão fora do clássico contra o Vasco, após a pausa para a Data Fifa.

O jogo começou agitado, com polêmica após um pedido de pênalti do jogador Cano, do Vasco, que foi negado pelo árbitro. A primeira boa chance foi do Fortaleza, aos 14 minutos, com Lucero exigindo uma ótima defesa de Fábio.

O Fortaleza teve um susto aos 18 minutos, quando João Ricardo precisou de atendimento médico após defender um chute de Cano. Fernando Miguel aqueceu, mas o goleiro titular permaneceu em campo.

Apesar da expectativa de um bom jogo, o primeiro tempo foi marcado por muitas faltas e erros, com poucos lances de ataque. O jogo foi picotado e com poucas emoções, além de um gramado ruim. Foram 71 passes errados.

A partida teve muitas interrupções no primeiro tempo, causadas pelo árbitro. Diogo Barbosa e Brítez receberam cartões amarelos por reclamação, assim como o técnico Fernando Diniz. Ao todo, foram seis cartões amarelos.

No início do segundo tempo, o Fortaleza tentou pressionar e chegar ao gol, mas sem efetividade. O Fluminense também conseguiu criar mais jogadas de ataque.

Os dois treinadores fizeram muitas alterações nas equipes na primeira parte do segundo tempo, com Diniz até mudando a formação tática da equipe. No entanto, parecia que nenhum time estava realmente se esforçando para vencer o jogo. As mudanças deixaram o Fluminense mais vulnerável, possibilitando chegadas do Fortaleza, que falhava na tomada de decisão.

Com a necessidade de marcar o gol, as equipes abandonaram o meio-campo e passaram a apostar no contra-ataque para ameaçar o adversário. Arias chegou a pedir um pênalti nos minutos finais, mas o árbitro não concedeu, o que gerou mais reclamações da torcida tricolor.

No entanto, a persistência de Lima em uma jogada nos acréscimos resultou no gol da vitória do Fluminense, marcado por Diogo Barbosa. Ainda houve tempo para o preparador físico Marcos Seixas ser expulso do banco de reservas logo em seguida.

FICHA TÉCNICA Fluminense 1 x 0 Fortaleza 22ª rodada do BrasileirãoLocal: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ) Data: 3 de setembro de 2023

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rafael Traci (VAR-FIFA-SC)

Cartões amarelos: Diogo Barbosa, Samuel Xavier, John Kennedy, André, Fernando Diniz (FLU), Brítez, Zé Welison, Escobar (FOR)

Cartões vermelhos: Marcos Seixas (preparador físico) (FLU)

Gols: Diogo Barbosa (aos 46 minutos do segundo tempo) Público presente: 10.035 pessoas Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo (Martinelli), David Braz, Diogo Barbosa; André, Alexsander (Daniel), Arias, Keno (Lima), John Kennedy (Lelê), Cano (Leo Fernández). Técnico: Fernando Diniz. Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison (Pedro Augusto), Caio Alexandre, Pochettino (Thiago Galhardo); Yago Pikachu (Machuca), Guilherme (Escobar) e Lucero (Romarinho). Técnico: Vojvoda.

