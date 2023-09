Fluminense vence o Olimpia e pega o Inter na semifinal da Libertadores

O Fluminense surpreendeu o Olimpia, garantindo uma vitória convincente no Paraguai por 3 a 1 e avançando para as semifinais da Libertadores. Com um placar agregado de 5 a 1, o Tricolor das Laranjeiras confirmou sua classificação. Os gols foram marcados por John Kennedy e Cano, que marcou duas vezes, aos 24 minutos do primeiro tempo, aos 35 e aos 47 do segundo tempo, respectivamente. Zabala marcou para os paraguaios aos 44 minutos antes do intervalo.

Na próxima fase, o Fluminense enfrentará o Internacional, com o time colorado decidindo o segundo jogo em casa devido à melhor campanha na fase de grupos. Os jogos das semifinais estão marcados para as semanas de 27 de setembro e 4 de outubro.

Com a vaga nas semifinais, a equipe de Diniz garantiu uma premiação de R$ 11,3 milhões. Se avançar para a final, o Fluminense poderá receber no mínimo mais R$ 34,4 milhões, valor dado ao vice-campeão, podendo chegar a R$ 88,5 milhões se conquistar o título inédito.

Antes do confronto na Libertadores, o Fluminense jogará contra o Fortaleza no domingo (3) às 16h (horário de Brasília) no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão.

O Fluminense volta às semifinais da Libertadores após 15 anos. A última vez que a equipe chegou a essa fase foi em 2008, quando avançou para a final, mas foi derrotada nos pênaltis pela LDU.

No início do jogo, o Olimpia pressionou o Fluminense, especialmente com jogadas aéreas, na tentativa de diminuir a desvantagem. Os paraguaios avançaram suas linhas, pressionaram no campo de ataque e empurraram o adversário para seu próprio gol, impedindo que a equipe visitante impusesse seu estilo de jogo.

Os comandados de Diniz encontraram dificuldades para criar oportunidades, mas foram eficientes no contra-ataque. John Kennedy abriu o placar com o primeiro e único chute certeiro da equipe no primeiro tempo.

O gol do Fluminense diminuiu o ímpeto da equipe da casa. Com uma vantagem agregada de 3 a 0 e o adversário abalado, o time brasileiro conseguiu equilibrar o jogo e administrar o resultado com menos pressão.

No entanto, o Olimpia conseguiu empatar pouco antes do intervalo, recuperando o ânimo. O gol nos minutos finais trouxe uma nova esperança para o clube paraguaio.

No segundo tempo, a equipe da casa não conseguiu manter o ritmo, teve um jogador expulso e acabou sofrendo mais gols. Correndo contra o tempo, os jogadores do Olimpia passaram a adotar uma postura mais agressiva, recebendo uma série de cartões e viram Cano acabar com qualquer tentativa de reação.

Após os 180 minutos, o Fluminense não repetiu o destino do Flamengo e voltou para o Brasil classificado. O Rubro-Negro havia vencido o Olimpia por 1 a 0 no jogo de ida, mas foi derrotado por 3 a 1 no Paraguai, frustrando as expectativas de um Fla-Flu nas quartas de final da Libertadores – e agora vê o rival chegar à semifinal.

FICHA TÉCNICA

Olimpia 1 x 3 Fluminense

Competição: Volta das quartas de final da Libertadores

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

Data e hora: 31 de agosto de 2023, às 21h30

Árbitro: Jesus Valenzuela

Assistentes: Martínez e Moreno

VAR: Mauro Vigliano

Amarelos: Felipe Melo, Cardozo, Salazar, Fernández

Vermelho: Cardozo

Gols: John Kennedy, aos 24’/1ºT, Zabala, aos 44’/1ºT, e Cano, aos 35’/2ºT e aos 47’/2ºT

Olimpia: Espínola; Salazar, Romaña, Gamarra e Zabala; Alessandro Silva, Gómez (Paiva), Ortiz e Iván Torres (Fernández); Cardozo e Bruera (Derlis González). Técnico: Francisco Arce

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Marlon) e Danilo Barbosa; André, Ganso (Lima), Arias e Keno (Alexsander); Cano e John Kennedy. Técnico: Fernando Diniz

