Fluminense vence o Palmeiras e assume a terceira posição no Brasileirão

Fluminense! Empurrado pela torcida que fez uma linda festa no Maracanã, o Tricolor venceu o Palmeiras por 2 a 0 na noite deste sábado (05/08), com gols de Jhon Arias e John Kennedy. Com o resultado, o Time de Guerreiros chegou aos 31 pontos e assumiu a terceira colocação do Campeonato Brasileiro.



Sob comando do técnico Fernando Diniz, a equipe volta a campo na terça-feira (08/08) para o jogo de volta das oitavas de final da Conmebol Libertadores. O confronto, diante do Argentinos Juniors (ARG), será às 19h, no Maracanã.

PRIMEIRO TEMPO

O Fluminense começou a partida trocando passes rápidos e construindo jogadas em busca do gol. A primeira chance do jogo surgiu aos 5 minutos, quando Arias recebeu na direita da grande área, conduziu para o meio e chutou firme para o gol, mas a bola explodiu no meio do caminho.

Aos 14, John Kennedy recebeu bom passe dentro da área, fez o giro e foi derrubado. Jhon Arias cobrou o pênalti com categoria e abriu o placar para o Tricolor. No lance seguinte, Jhon Kennedy roubou a bola pelo lado esquerdo, conduziu até a grande área e buscou o passe para Cano, mas foi interceptado pela zaga adversária.

SEGUNDO TEMPO

O Tricolor iniciou a segunda etapa ditando o ritmo da partida, mantendo o controle. Aos 8 minutos, Cano fez belo lançamento para Daniel e passou para Jhon Kennedy, que encontrou Arias na entrada da grande área. O colombiano cruzou para Samuel Xavier finalizar para fora. No minuto seguinte, John Kennedy achou Cano na entrada da área e o atacante lançou direto no gol, exigindo boa defesa do goleiro.

O time continuou pressionando e, aos 13 minutos, Arias desarmou o adversário e entregou para Cano na quina da grande área. O argentino rapidamente encontrou John Kennedy, que escorou para Arias finalizar. No rebote, John Kennedy empurrou para o gol, ampliando o placar no Maracanã. Aos 19, Marcelo fez belo lançamento para John Kennedy, mas o atacante não chegou a tempo de finalizar com precisão. O Flu teve outra chance aos 29, com mais um cruzamento perfeito de Marcelo para Lelê, que recebeu sozinho na pequena área, mas cabeceou para fora.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 x 1 PALMEIRAS

Brasileirão – 18ª rodada

05/08/2023, 21h00 – Maracanã

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), David Braz, Marlon (Felipe Melo) e Marcelo; Martinelli, Daniel (P.H. Ganso) e Léo Fernandez (Lima); John Kennedy (Lelê), Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Luan, Gustavo Goméz e Vanderlan; Jailson (Gabriel Menino), Richard Ríos e Luis Guilherme (Arthur); Jhon Jhon, Endrick (Rony) e Breno Lopes (Flaco Lopéz). Técnico: Abel Ferreira

Gols: Jhon Arias (14‘ 1T) e John Kennedy (13’ 2T) (FLU)

Cartões amarelos: Vanderlan e Weverton (PAL); John Kennedy, Lima, Martinelli e Lelê (FLU)

Arbitragem: Abatti Abel, auxiliado por Thiago Americano Labes e Victor Hugo Imazu

Fonte: Esportes