FOLIA – Baile Municipal abrirá oficialmente o carnaval de Porto Velho

Baile acontece no dia 4 de fevereiro na Talismã 21

A Prefeitura de Porto Velho divulga o calendário oficial do carnaval 2023, com uma extensa programação que contará com a participação da Liga dos Blocos Carnavalescos da cidade e com apoio estrutural e institucional de órgãos e entidades de trânsito, segurança pública e saúde.

A última edição aconteceu em 2020, antes do período da pandemia de covid-19, e o carnaval de Porto Velho este ano segue como uma das festas mais esperadas do ano. A abertura com o tradicional Baile Municipal no dia 4 de fevereiro será realizada na Talismã 21, espaço de eventos da capital, com capacidade de acolher a população com conforto e segurança.

Como atração principal do Baile Municipal, a Corte do Rei Momo é a cerimônia com a entrega da chave do município para um dos principais personagens da folia, o rei Momo que conduzirá os foliões durante todo o período festivo.

O rei, a rainha, a princesa, a colombina, o arauto, o pierrot, o bobo da corte e a Maria da Chave serão escolhidos conforme o Edital de Chamamento Público nº 004/2022 e a relação de inscritos já está disponível aqui.

“Após 2 anos sem carnaval, a Prefeitura de Porto Velho, através da Funcultural, planejou de forma antecipada todos os atos do carnaval nesse período momesco, juntamente aos blocos carnavalescos, os agentes culturais, bem como as ações que serão realizadas nesse período como o Baile Municipal, o Curumim Folia, o Mercado Folia e o Leste Folia”, comentou o presidente da pasta, Godofredo Gonçalves Neto, ressaltando que após a abertura com o Baile Municipal a programação segue conforme o cronograma:

Dia 4 de Fevereiro – Baile Municipal

Dia 10 de Fevereiro – Bloco Areal Folia

Dia 11 de Fevereiro – Bloco Até que a Noite Vire Dia

Dia 12 de Fevereiro – Bloco Pirarucu do Madeira e Bloco Furacão da Zona Sul

Dia 16 de Fevereiro – Bloco Galo da Meia Noite

Dia 17 de Fevereiro – Us Dy Phora

Dia 18 de Fevereiro – Banda do Vai Quem Quer e Mercado Folia

Dia 19 de Fevereiro – Curumim Folia e Furacão Kids

Dia 20 de Fevereiro – Bloco Jatuarana Sul e Bloco Raça Rubro-Negra

Dia 21 de Fevereiro – Bloco das Kaxorras, Bloco Leste Folia e Bloco Porto Maria

Dia 25 de Fevereiro – Bloco Axé Folia Mix

Desde o começo do ano a equipe da Funcultural e representantes dos blocos carnavalescos estão se dedicando para oferecer o melhor na estrutura, logística e segurança desse período de festas que tanto reflete a cultura do Município de Porto Velho, alegra os porto-velhenses e fomenta a economia local.

Texto: Fernanda Lopes

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO