Fontes afirmam que Macron e Scholz podem visitar Lula ainda em janeiro

Informações divulgadas pela agência Reuters mostra que negociações para que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe a visita do presidente da França, Emmanuel Macron, juntamente ao chanceler alemão, Olaf Scholz. Segundo a agência, o encontro aconteceria ainda em janeiro, sendo a primeira visita oficial de chefes de Estado do novo governo.

As datas ainda seguem em negociação com as equipes diplomáticas, e devem ser fechadas apenas após a posse de Lula, que acontece no próximo domingo (1º).





Ambos não irão comparecer na posse de Lula. Enquanto a Alemanha será representada pelo presidente Frank-Walter Steinmeier, a França ainda não divulgou quem estará presente. Os dois países receberam o petistas com tratamento de chefe de Estado antes de Lula ser candidato à Presidencial.

Caso a visita seja concretizada, isso mostra uma reaproximação de tais nações com o Brasil, coisa que foi altamente defendida por Lula durante a campanha. Ambos os governos haviam tido atritos com Jair Bolsonaro (PL) por conta da forma como o presidente tratava as questões ambientais.

Até o momento, o único país que está com data prevista para visitar o Brasil é a Argentina, ao qual o presidente Alberto Fernandez virá nos dias 23 a 25 de janeiro. Lula participará da Cúpula Comunidades de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), ao qual deverá emendar com a visita do argentino.

No final do mês, deve acontecer a visita aos Estados Unidos, enquanto a viagem a China deve ficar apenas para março.

