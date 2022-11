Força Nacional apoiará PRF em ações nas rodovias de Rondônia

Reprodução/NIAD 13.08.2022 Micrografia eletrônica de transmissão colorida de partículas do vírus da varíola dos macacos (amarelo) encontradas dentro de uma célula infectada (verde), cultivadas em laboratório

Nesta segunda-feira (7), a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) emitiu uma nota técnica recomendando a priorização de pessoas que vivem com o vírus HIV no processo de vacinação contra a varíola dos macacos .

Atualmente, com o Brasil liderando o ranking de óbitos provocados pela doença no surto atual, os especialistas alertam que os dados têm mostrado um maior risco para hospitalização e mortes no grupo, que já se mostrou mais vulnerável.

O último boletim de atualização do Ministério da Saúde, divulgado nesta segunda-feira, aponta que foram registradas 11 mortes pelo vírus monkeypox, 9.475 contaminações e 4.665 suspeitas em análise no país.

“Não há, nesse momento, indicação de vacinação ampla contra essa doença, devendo ser priorizado grupos com maior risco para o adoecimento. Dados brasileiros mostram que no Brasil, casos graves de monkeypox tem acometido, principalmente, pacientes infectados pelo HIV sendo responsável pela imensa maioria dos óbitos”, diz o documento.

“Sendo assim, a Sociedade Brasileira de Infectologia sugere que, neste momento, a vacina seja priorizada para PVHA (pessoas vivendo com HIV/Aids), com contagem de linfócitos TCD4 menor que 350 células/mm3, seguidos por aqueles que, independentemente do resultado do CD4, não estejam em tratamento antirretroviral”, conclui.

A recomendação foi assinada pelo presidente da SBI, Alberto Chebabo, e pelos coordenadores do Comitê de HIV/Aids da sociedade, José Valdez Madruga e Tânia Vergara. A nota cita ainda um relatório do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) que aponta que quase metade dos infectados no país (40%) eram portadoras do HIV.

“Não sabemos ainda se o status de portador do HIV aumenta a probabilidade de ficar doente por monkeypox. Porém, já é sabido que PVHA e com imunocomprometimento grave correm maior risco de desenvolverem quadros graves, ou até mesmo morrerem, se forem infectadas”, dizem os infectologistas.

A diretriz da SBI pede que a priorização seja de pessoas com HIV que tenham a contagem de linfócitos CD4+, um tipo de célula de defesa do sistema imunológico, menor que 350 células/mm3. Em seguida, aqueles que, independentemente da contagem, não estejam fazendo o tratamento com os antirretrovirais.

A preocupação dos infectologistas diz respeito a um relatório da CDC que apontou que 82% de 57 pacientes internados com a varíola símia analisados no país viviam com HIV, 72% com contagem inferior a 50 células/mm³. Além disso, apenas 9% recebiam a terapia com os medicamentos antirretrovirais.

“Com base nos dados analisados, o CDC reforçou as orientações de que os profissionais da saúde devem testar para o HIV todos os pacientes sexualmente ativos com suspeita de monkeypox no momento do atendimento (a menos que o paciente já conheça seu status sorológico) e devem considerar o início precoce e a duração mais prolongada da terapia específica para monkeypox (ainda não disponível no Brasil, exceto no cenário de pesquisa clínica) naqueles pacientes altamente imunocomprometidos, com suspeita ou diagnóstico laboratorial confirmado”, explicam os especialistas da SBI.

Mesmo com o contexto de alerta em relação à população com HIV, a estratégia de proteção do Ministério da Saúde envolve apenas a vacinação de profissionais que atuam no atendimento de pacientes infectados com o vírus e de contatos próximos aos contaminados.

Há cerca de quatro semanas, a pasta recebeu o primeiro lote com 9,8 mil doses da proteção, parte de um acordo mediado pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) que prevê 50 mil aplicações. O imunizante é o Jynneos, fabricado pela farmacêutica Bavarian Nordic, que também é utilizado por diversos países com campanhas de vacinação mais avançadas, como os Estados Unidos e o Reino Unido.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG SAÚDE