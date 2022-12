Força Nacional vai apoiar o Acre nas atividades de segurança pública

Reprodução/Departamento de Cuidados e Controle de Animais do Condado de Los Angeles Depois que uma menina de 6 anos enviou um pedido ao Los Angeles County Animal Control para possuir um unicórnio de estimação, o departamento concedeu a ela uma licença especial para o animal de estimação dos seus sonhos

Na semana passada, o Departamento de Cuidados e Controle Animal do Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, emitiu sua primeira licença de autorização para ter um unicórnio.

Madeline, de 6 anos, enviou uma carta ao departamento pedindo aprovação oficial para ela possuir um unicórnio, caso ela encontrasse um.

Em uma carta manuscrita postada na página do departamento no Facebook, ela escreveu:

“Caro condado de LA, gostaria de sua aprovação se eu puder ter um unicórnio no meu quintal, se puder encontrar um. Por favor, enviem uma carta em resposta.”

O departamento elogiou o compromisso de Madeline com a “posse responsável de animais de estimação” em um post no Facebook.

Confira a postagem na íntegra:

“Isso nos trouxe tanta alegria que pensamos que deveríamos compartilhar com todos.

Madeline nos escreveu uma carta pedindo permissão para ter um unicórnio em seu quintal, se pudesse encontrar um. É sempre gratificante ouvir de jovens que consideram cuidadosamente os requisitos de fornecer um lar amoroso para os animais.

Elogiamos o senso de posse responsável de animais de estimação de Madeline para obter permissão com antecedência para manter um unicórnio no condado de Los Angeles. Como resultado, emitimos a ela uma licença de unicórnio pré-aprovada. Além disso, enquanto isso, porque eles são realmente muito raros de encontrar, iremos fornecer a ela o unicórnio retratado abaixo enquanto ela continua sua busca.

Obrigado Madeline por entrar em contato com nosso departamento. Ora, sim – nós licenciamos unicórnios!”

Madeline recebeu uma “licença de unicórnio pré-aprovada”, que traz algumas condições para cuidar do bichinho. A carta especifica que Madeline deve dar a seu unicórnio de estimação “acesso regular à luz do sol, raios de luar e arco-íris”, que deve ser alimentado com melancia uma vez por semana, que seu chifre deve ser polido “pelo menos uma vez por mês com um pano macio” e que “qualquer brilho ou glitter usado no unicórnio deve ser atóxico e biodegradável para garantir a boa saúde do unicórnio”.

Além disso, o departamento ainda enviou a Madeline um unicórnio de pelúcia – com uma etiqueta de “licença permanente de unicórnio” na gola.

Fonte: IG Mundo