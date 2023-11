Forças de Defesa de Israel atacam base do Hezbollah no Líbano

Divulgação O lançamento de foguetes é uma das formas de artilharia que Israel utiliza

As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram, por meio de post no X (antigo twitter), que atacaram uma base do Hezbollah no Líbano. Realizado por meio da artilharia, o ataque é uma resposta ao lançamento de foguetes realizado de uma base no local. A IDF afirmou que a ação contra Israel não deixou feridos.

Ainda de acordo com as forças militares do país, uma base libanesa de observação do Hezbollah também está sendo atacada com tanques israelenses.

Logo após os primeiros ataques feitos contra Israel, a organização terrorista Hezbollah declarou o seu apoio ao Hamas, grupo terrorista que atacou a nação israelense no último dia 07 de outubro, iniciando uma guerra que foi levada para o território palestino.

Não tardou muito para Israel começar a atacar o grupo terrorista libanês na própria Líbia , em resposta aos lançamentos de foguetes da organização contra o território israelense, o que levou a uma escalada das investidas militares. O líder do Hezbollah chegou a se encontrar com membros do Hamas e da Jihad islâmica .

Os combates se intensificaram na faixa e na cidade de Gaza, onde Israel invadiu o hospital Shifa, o maior da região . A Organização Mundial da Saúde perdeu o contato com a instalação médica. A IDF publicou imagens de equipamentos sendo levados para o local e afirmou que tomou o hospital em busca de terroristas do Hamas, embora denúncias de falta de equipamentos, remédios, energia e incubadoras estejam sendo registradas nos últimos tempos, o que gerou mortes de adultos e crianças.

A ONU repudiou a invasão e afirmou que “está horrizada” com a ação militar. As agruras da população palestina da região cada vez mais se agravam. Cerca de 70% da população local deve ficar sem água potável ainda hoje .

