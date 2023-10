Forças israelenses dizem ter matado mais um comandante do Hamas

Divulgação/IDF Generais do exército de Israel

As Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram ter matado Taysir Mubasher, comandante do Batalhão Norte de Khan Younis do Hamas, em um bombardeio na Faixa de Gaza. As informações são do jornal The Times of Israel.

Em um comunicado divulgado nesta quarta-feira (25), as IDF relataram que Mubasher foi chefe das forças navais do Hamas e era responsável por conduzir ataques terroristas. Também foi apontado que Mubasher era próximo do comandante da ala militar do Hamas, Mohammed Deif.

As Forças israelenses o acusaram de estar por trás do ataque de 2002 na academia militar de Atzmona, em Gush Katif, e pela invasão do Hamas em Israel pela praia de Zikim em 2014.

Fonte: Internacional