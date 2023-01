Formatura: aluna da USP tem quebra de sigilo bancário decretada

Ricardo Stuckert Lula terá a companhia de Sonia Guajajara e outros dois ministros na viagem a Roraima





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que vai visitar terras Yanomami em Roraima neste sábado (21). A viagem acontece na semana em que foram divulgadas denúncias relacionadas à desnutrição dos indígenas.

O chefe do Executivo federal utilizou as suas redes sociais para classificar como “absurda” a situação das crianças na região, e destacar que seus ministros estarão unidos para combater a desnutrição dos indígenas roraimenses.

“Recebemos informações sobre a absurda situação de desnutrição de crianças Yanomami em Roraima. Amanhã viajarei ao Estado para oferecer o suporte do governo federal e, junto com nossos ministros, atuaremos pela garantia da vida de crianças Yanomami”, escreveu na sua conta oficial do Twitter.

Sonia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas do Brasil, também se deslocará até as aldeias em Roraima para o que ela definiu como “Ação interministerial de emergência”.

“A pedido do presidente @LulaOficial visitaremos amanhã a Terra Indígena Yanomami para uma ação interministerial de emergência. Nossos parentes Yanomami enfrentam uma crise humanitária e sanitária. É inadmissível ver nossos parente morrerem de desnutrição e fome”, publicou em sua rede social.

Pouco antes ela criticou o governo de Jair Bolsonaro (PL) ao ressaltar que, ao longo dos últimos quatro anos, 570 crianças Yanomami morreram de fome. “O Ministério dos Povos Indígenas tomará medidas urgentes em torno desta crise humanitária imposta contra nossos povos.”

Além de Guajajara e do presidente da República, também participarão do compromisso oficial Nísia Trindade, ministra da Saúde, e Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social.

Fonte: IG Nacional