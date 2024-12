Formatura da Turma de 2024 da Polícia Militar Mirim Marca Evento Solene em Guajará-Mirim

Na manhã desta segunda-feira, 16 de dezembro de 2024, foi realizada na sede do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), em Candeias do Jamari, a solenidade de passagem de comando da unidade, um evento de grande significado para a Polícia Militar de Rondônia (PMRO).

O evento contou com a presença do comandante-geral da PMRO, coronel PM Régis Wellington Braguin Silvério, além de outras autoridades militares e civis. A cerimônia teve início com a incorporação da Bandeira Nacional, seguida pela execução do Hino Nacional e do Hino Céus de Rondônia, reforçando os valores cívicos e o compromisso com a pátria.

A solenidade marcou a despedida do tenente-coronel PM Adenilson Silva Chagas do comando do BPA e a posse do tenente-coronel PM Rainlison Baumann Lopes como novo comandante. Durante o evento, foram lidas as portarias de exoneração e nomeação, além de homenagens prestadas ao comandante sucedido, que incluiu o descerramento de seu retrato e a entrega de um distintivo de comando como reconhecimento por sua gestão à frente do batalhão.

O Batalhão de Polícia Ambiental, desempenha um papel importante na proteção do nosso bioma, conforme destacou o governador coronel PM Marcos Rocha, ao falar sobre a passagem de Comando do tenente-coronel PM Adenilson ao tenente-coronel PM Baumann. Ele é responsável por fiscalizar e coibir atividades ilegais que ameaçam a fauna e flora, garantindo a preservação dos ecossistemas. Além disso, o BPA realiza ações educativas para conscientizar a população sobre a importância da conservação ambiental.

Já o comandante-geral falou do trabalho desenvolvido pelos policiais militares do BPA e que de tão importante que é a atuação no estado de Rondônia ver a necessidade de ampliar suas estruturas para que ele tenha também uma maior potência e eficácia nas suas ações e anunciou que poderá criar o 2º Batalhão de Polícia Ambiental em Rondônia. O Batalhão registrou cerca de 3.500 ocorrências. Ele falou também dos números apresentados pela Polícia Militar neste ano de 2024. Foram cerca de 200 mil atendimentos, 56 mil pessoas abordadas, mais de 17 mil pessoas presas em flagrantes, 1.144 armas de fogo apreendidas, 860 traficantes retirados de circulação, cerca de 4 mil termos circunstanciados.

O comandante-geral reafirmou a atenção do governador do Estado, coronel Marcos Rocha no atendimento as prioridades da Polícia Militar e especialmente o Batalhão ambiental que tem um compromisso na defesa da fauna e da flora rononiense. A atuação do batalhão não só protege o meio ambiente, mas também promove um desenvolvimento sustentável para as futuras gerações. Essa responsabilidade é fundamental para manter o equilíbrio ecológico e a biodiversidade do nosso país.

O tenente-coronel Baumann, natural de São Miguel do Guaporé e com uma carreira marcada por importantes contribuições à PMRO, assumiu o comando com o compromisso de dar continuidade aos trabalhos realizados, enfatizando a proteção ambiental e a segurança pública. Com formação em Segurança Pública e Direito, além de diversas condecorações, ele destacou-se em funções como o comando do 4º e 10º batalhões e a coordenação de cursos operacionais.

Após elogiar o trabalho do tenente-coronel PM Adenilson, frente ao comando do Batalhão de Polícia Ambiental, o promotor de Justiça Coordenador do GAEMA, disse que os policiais militares do BPA têm um guardião junto ao Ministério Público e que “sigam lutando contra tudo e todos e certamente algumas injustiças, mas devem seguir na luta com honradez, na missão de proteger nosso bioma, nossas florestas”.

A solenidade foi encerrada com o desfile da tropa, consolidando o compromisso da PMRO com a disciplina, a hierarquia e o respeito às tradições militares.

A transição de comando do BPA simboliza mais do que a continuidade administrativa, representando o fortalecimento das ações ambientais e de segurança pública em Rondônia, essenciais para a preservação do patrimônio natural e a promoção da ordem social.

“Desejo destacar o trabalho desenvolvido com os órgãos de fiscalização ambientais federais, estaduais e municipais, com os quais trabalhamos em inúmeras oportunidades, sempre com muita sinergia e espírito de cooperação, tão essenciais para as ações empreendidas pelo BPA”, disse em sua despedida, o tenente-coronel PM Adenilson. No elogio concedido, o coronel PM Washington Francisco, Comandante de Policiamento Especializado, observou que o tenente-coronel Adenilson se destacou no BPA por sua postura firme e equilibrada, traduzida na busca incessante pela preservação do meio ambiente e pela promoção da segurança ambiental no estado de Rondônia.

Momento da passagem de comando, presidida pelo coronel PM Regis Braguin. À esquerda, tenente-coronel PM Adenilson e à direita, tenente-coronel PM Baumann.

Tropa do BPA

