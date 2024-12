Fornecimento de água em Porto Velho é reforçado com nova adutora ligada ao reservatório da Estação de Tratamento de Água II

O governo de Rondônia conquistou o 2º lugar na edição 2024 do Prêmio de Boas Práticas em Segurança Pública, promovido pelo Consórcio Brasil Central (BrC). O reconhecimento aconteceu através do projeto “Cooperação UNODC-Rondônia – Impacto na Cadeia de Custódia e Justiça”, desenvolvido pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica (Politec). O prêmio destaca a inovação e eficiência do projeto, que busca reduzir prisões desnecessárias e contribuir para o desafogamento do sistema prisional, reforçando o empenho do estado em promover uma segurança pública ainda mais eficiente.

O Prêmio de Boas Práticas em Segurança Pública recebeu 174 inscrições em 2024, sendo a maior edição desde a sua criação em 2019. A cerimônia de premiação está prevista para o primeiro trimestre de 2025, e será uma oportunidade de troca de experiências entre os estados participantes.

O projeto de Rondônia, avaliado por especialistas do Centro de Liderança Pública (CLP), se destacou pela abordagem inovadora e impacto direto na melhoria do Sistema de Justiça. A iniciativa rondoniense, que focou na implementação de padrões analíticos certificados e controle de qualidade em análises químico-toxicológicas, consolidou-se como um marco de excelência e dedicação dos servidores públicos do estado.

AÇÕES INTEGRADAS

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o reconhecimento demonstra o trabalho conjunto das forças de segurança, e reforça o empenho do estado em promover uma segurança pública moderna e eficiente, em busca de soluções que beneficiem a sociedade. “Rondônia está no caminho certo, investindo em práticas que impactam positivamente a vida dos cidadãos e fortalecem a Justiça”, salientou.

O superintendente da Politec, Domingos Sávio, destacou os benefícios práticos do projeto. “Este prêmio reflete o compromisso dos profissionais com a qualidade técnica e científica. Rondônia se destaca como referência em análises forenses, demonstrando que o investimento em capacitação e boas práticas traz resultados concretos para a Justiça e segurança pública.”

A iniciativa não apenas otimiza recursos públicos, mas também assegura que o Sistema de Justiça receba provas robustas e confiáveis. O projeto superou desafios, como a dificuldade de aquisição de padrões analíticos e a burocracia de importação, resultando em uma economia de aproximadamente R$ 85 mil.

Segundo o titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), a premiação comprova que os profissionais da segurança pública estão alinhados com as melhores práticas e capacitados para enfrentar os desafios. É um reconhecimento mais do que merecido.”

Fonte: Governo RO