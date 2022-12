Fortalecimento da agricultura familiar marca ações da Emater Rondônia, em 2022

Mais um ano se encerra e com ele, a certeza de estar no caminho certo para a consolidação de uma agricultura familiar mais forte, moderna e rentável. O reconhecimento nacional em culturas como café, cacau, leite e peixe e seus produtos exportados a vários países têm elevado Rondônia ao patamar de incontestável potencialidade agroeconômica. Nesse contexto, a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater/RO, com sua experiência e compromisso, teve um papel essencial ao desenvolvimento rural sustentável.

Ao longo desses 51 anos de prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural, a Emater/RO tem contribuído muito para que Rondônia se transformasse em uma grande potencialidade agrícola. A retomada dos serviços sob a tutela do Estado, trouxe vastos investimentos em capacitação de recursos humanos, reestruturação e instalação de novos escritórios, aquisição de veículos e equipamentos, além de viabilizar o acesso às informações, por meio de inovações tecnológicas e modernização dos serviços prestados.

Os dois últimos anos foram desafiadores para os serviços de assistência técnica e extensão rural. Vencidos esses desafios e superando-se a cada dia, a Emater Rondônia deu um salto tecnológico além do esperado, implantado o Sistema de Gerenciamento de Ater – Sigater, um dos melhores do País, e facilitando o acesso do produtor rural ao atendimento de Ater, através do aplicativo “Minha Emater-RO”.

Em 2022, com ações voltadas para o fortalecimento da produtividade e produção, a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural executou as políticas públicas de governo, fomentadas pela Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri, com mais de 140 mil atendimentos em cursos, palestras, visitas técnicas, demonstrações de métodos, orientações e assistência técnica dirigida. São ações que fizeram a diferença para o desenvolvimento do setor agropecuário familiar, com destaque para programas e projetos nos setores produtivo, econômico, social e ambiental.

Além das políticas públicas de fortalecimento e desenvolvimento da agricultura familiar, o governo tem investido em estrutura que permite à Autarquia prestar uma assistência técnica mais efetiva. Para o governador Marcos Rocha, a reestruturação dos serviços de Ater é um dos pontos de desenvolvimento contemplado dentro do plano estratégico, “dentre nossas prioridades estava o fortalecimento dos serviços de assistência técnica e extensão rural no Estado. Temos investido em estrutura que permite à Autarquia prestar uma assistência técnica mais efetiva. A expectativa para 2023 é que muito mais possa ser feito, pois é através da extensão rural que as famílias rurais alcançarão uma melhor qualidade de vida”, ressaltou o governador.

PRODUÇÃO AGRÍCOLA

No setor produtivo, pode-se destacar o programa “Plante Mais”, com a distribuição de cinco milhões de mudas de café e 600 mudas de cacau em 2021 e três milhões e meio de mudas de café e 150 mil mudas de cacau em 2022.

Essas culturas ganharam mais visibilidade com os concursos de qualidade e sustentabilidade, realizados pelo governo estadual como o Concafé e o Concacau, levando o café de Rondônia ao reconhecimento em nível nacional, por meio do concurso “Coffee of The Year”, realizado em Minas Gerais, entre outros no País, em que Rondônia obteve excelentes colocações.

O programa “Mais Calcário” tem beneficiado os produtores rurais com transporte gratuito do calcário até a sede de seu município. Neste ano o programa transportou mais de 400 mil toneladas para os 52 municípios do Estado;

PECUÁRIA LEITEIRA

Na bovinocultura destacam-se os projetos: “Inseminar”, com fornecimento de 9.441,33 litros de nitrogênio subsidiado para aplicação de biotecnologia reprodutiva em rebanhos leiteiros; “Leite à Pasto”, de fomento à produção leiteira, com fortalecimento da cadeia produtiva do leite e potencialização do sistema de produção, onde foram entregues kit´s (cerca elétrica com eletrificador) para incentivo ao manejo de pastagem rotacionado; “Granelização”, com repasse de tanques de resfriamento, incentivando a melhoria da qualidade do leite armazenado.

PISCICULTURA

A piscicultura, com o programa “Peixe Saudável”, proporciona incentivo à produção com atendimento particularizado ao piscicultor da agricultura familiar e levou o peixe de Rondônia a ganhar visibilidade nacional e internacional com o festival do Tambaqui da Amazônia; abrindo novos mercados dentro e fora do País. Este programa também trouxe tecnologia de ponta com os atendimentos realizados diretamente ao piscicultor, por meio do laboratório móvel, que faz toda a análise de água necessária para, por exemplo, obtenção do licenciamento ambiental junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – Sedam.

MEIO AMBIENTE

A parceria firmada entre o governo de Rondônia e a agência alemã de cooperação internacional Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) está proporcionando a implantação do projeto “Paisagem Sustentável da Amazônia”. Este projeto visa a gestão integrada para conservação, recuperação e uso sustentável dos ecossistemas amazônicos, que será implementado e monitorado junto às propriedades rurais.

A renovação da frota de veículos ao longo da atual gestão, com aquisição de Pick-ups utilitárias e camionetes, furgões, caminhões baú e caminhão criogênico, foi de valiosa importância para atividades voltadas à piscicultura, distribuição de nitrogênio, Consultec, que leva consultoria técnica na propriedade, Rufião, proporciona atendimento para melhoria do rebanho leiteiro na propriedade, como ultrassom, vaginoscopia e outros necessários à saúde animal.

ÁREA ECONÔMICA E SOCIAL

Na área social destacam-se: o “Programa de Aquisição de Alimentos – PAA”, cujos recursos financeiros oriundos das esferas federal e estadual proporcionam a compra direta da agricultura familiar com doação imediata às entidades sociais para atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar. Somente em 2022 foram investidos R$ 3.750.000,00 em compra direta.

O programa “Mamãe Cheguei”, executado em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social -Seas, trouxe um alento às gestantes de famílias de baixa renda, na zona Rural. As futuras mamães receberam, além de orientações para a chegada de seu bebê, um enxoval contendo necessidades básicas para seus primeiros dias de vida.

No setor econômico, o programa de “Verticalização da Produção Agropecuária da Agricultura Familiar” – Prove contribuiu para tirar o produtor rural da informalidade através da regularização de seu empreendimento familiar. Em 2022 foram cadastradas 230 agroindústrias e 57 empreendimentos beneficiados com a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, da Emater/RO.

Por meio do programa de “Fomento”, foi proporcionado acompanhamento social e produtivo com transferência de recursos financeiros às famílias em condições de extrema pobreza. Cada produtor assistido por este programa recebeu, individualmente, o valor de R$ 2.400,00 não reembolsáveis para investimento em projeto produtivo.

