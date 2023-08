Evento será do dia 1º a 3 de setembro

A Prefeitura de Porto Velho, através da Defesa Civil Municipal, em parceria com os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar, estará em ação com os trabalhos de monitoramento e delimitação para banhistas no Festival de Praia que acontecerá nos dias 1º, 2 e 3 de setembro, no distrito de Fortaleza do Abunã.

Para evitar transtornos na praia, veja as orientações do gerente de operações da Defesa Civil Municipal, Anderson Luiz:

• Procure estar à vista dos guarda-vidas. Em caso de princípio de afogamento, a rapidez no resgate é fundamental.

• Caso não saiba nadar, evite entrar no rio com a água acima da linha do umbigo. Em locais onde existem depressões, os chamados “buracos”, o corpo pode submergir rapidamente e a água, alcançar as vias respiratórias.

• Pais estejam sempre atentos aos seus filhos. O maior número de ocorrências atendidas pelos guarda-vidas é de crianças perdidas. Fiquem atentos no local em que possam estar de olho nas crianças, assim estarão ajudando a diminuir as chances de que seu filho se perca de vista. Criança não pode ficar no rio sem a supervisão constante de um adulto ou responsável. O guarda-vidas tem na sua função o trabalho em equipe para dar melhores condições de atuação no local. Com isso, a equipe da Defesa Civil Municipal, juntamente com a equipe de guarda-vidas, pode garantir a segurança de todo o público presente no evento.

• E para aproveitar cada cantinho do festival, vale conferir se o local está próprio para banho e se tem posto de guarda-vidas para garantir a segurança de banhistas, sejam moradores ou turistas.

O Festival de Praia será realizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural do Município (Funcultural), que tem como objetivo principal estimular e promover a cultura, o turismo, o lazer e o entretenimento na região da Ponta do Abunã, além de aquecer a economia do lugar, movimentando o comércio, a gastronomia e a hotelaria, tendo como motivador central as belezas naturais e a história da região.

Texto: Rando Silva

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO