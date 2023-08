Fortaleza embarca para Porto Alegre para encarar o Internacional

O elenco do Fortaleza realizou o último treino no Centro de Excelência Alcides Santos com foco no Internacional, o próximo adversário no Brasileirão. Após as atividades, os atletas, a comissão e o staff embarcaram para Porto Alegre.

O técnico Juan Pablo Vojvoda comandou um treino técnico e tático em coletivo após os jogadores realizarem o aquecimento e preparação física com Luís Aspiazu.

— Ambos os times têm jogos decisivos no meio da semana. O Inter tem jogo pela Libertadores e nós temos contra o América. Não sabemos como o Inter vai vir diante da gente, se vai poupar ou não, mas nós sabemos que é o Internacional que está do outro lado, então, independentemente de jogador que entrar contra nós, tenho certeza que vai ser um jogo muito complicado e a gente vai estar pronto para qualquer situação que vier no sábado. – falou o camisa 29.

O Tricolor realiza o último treino na sexta-feira (18), no CT do Grêmio, no período da tarde. A partida será no sábado (19), às 16h, no Estádio Beira-Rio com transmissão exclusiva do Premiere.

