Fortaleza goleia o Inter; América-MG e Capital-DF, também se classificam

Dentro de campo em busca das classificações, Desportivo Brasil e Capivariano lutaram até o fim, mas foram eliminados da Copinha Sicredi por América-MG e Capital-DF, respectivamente. Nos outros jogos desta tarde, a Chapecoense-SC perdeu para o Tiradentes-PI e o Fortaleza-CE se classificou sobre o Internacional-RS.

O Desportivo Brasil recebeu o América-MG no Ernerto Rocco, em Porto Feliz, para tentar a classificação na próxima fase. Dentro de casa, o time paulista pressionou e saiu vencendo por 2 a 0 sobre os visitantes, com gols de Cláudio e Kauan. Porém, o América-MG buscou o resultado com Iago Andrade e Matheus Carvalho, já no segundo tempo. Com empate no tempo normal, a decisão foi para as penalidades. Nas cobranças, o América-MG venceu por 5 a 3.

No jogo entre Capital-DF e Capivariano, o time candango não deu chance para o paulista e goleou por 4 a 0. No José Ferreira Alves, em Tietê, o Capital-DF abriu o placar com Quarcoo, ampliou com Rian, que fez também o terceiro, e fechou a conta no marcador com o segundo gol de Quarcoo na partida. O time do Distrito Federal está na próxima fase.

No mesmo horário, o Fortaleza-CE enfrentou o Internacional-RS e também garantiu o avanço com certa facilidade jogando no Antônio Viana da Silva, em Assis. O time cearense também goleou por 4 a 0 os gaúchos. Os gols da classificação foram de Iarley Barros, que marcou hat-trick nesta tarde, e Paulo Roberto fez o quarto ao concretizar a vitória e o avanço do Fortaleza-CE.

Em Cravinhos, no José Vessi, a Chapecoense-SC recebeu o Tirandentes-PI e os times protagonizaram um jogo com emoção que foi decidido nos pênaltis. No tempo regulamentar, os visitantes abriram o placar com Guilherme, mas a Chapecoense se acertou dentro de campo e chegou a abrir 4 a 1 ainda no primeiro tempo, com gols de Arthur Vanzella, Diego Coser (2x) e Cacá.

Na segunda etapa da partida, o Tirandentes-PI foi para cima do adversário e conseguiu empatar o placar com gols de Alisson, Francisco e Honorato, sendo o último de pênalti. Nas cobranças, o Tiradentes-PI foi melhor ao fazer 5 a 4 e conquistou a classificação.

Confira os jogos desta sexta-feira:

11h

Tanabi-SP 1 (1) x (4) 1 Athletico-PR – Pedro Lino

14h15

Desportivo Brasil-SP x America-MG – Will

15h

Chapecoense-SC x Tiradentes-PI – Eslen

Fortaleza-CE x Internacional-RS – Eslen

Capital-TO x Capivariano-SP – Eslen

16h

Coimbra-MG x Figueirense-SC – Isa

16h30

Fluminense-RJ x Ituano-SP – Isa

17h15

Corinthians-SP x Guarani-SP – Eslen

19h

Ferroviaria-SP x Gama-DF – Eslen

Criciuma-SC x São-Carlense-SP – Eslen

19h15

Gremio-RS x Mirassol-SP – Eslen

19h30

Botafogo-RJ x Novorizontino-SP – Eslen

19h45

Atlético-GO x Marilia-SP – João

20h30

XV de Jaú-SP x CRB-AL – João até ir embora.

21h30

Catanduva-SP x Ponte Preta-SP – Caio

Ceara-CE x São Paulo-SP – Caio

Fonte: Esportes