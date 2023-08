Fortaleza goleia o Santos no Brasileirão

Após uma sequência de quatro derrotas, o Fortaleza encerrou o primeiro turno do Brasileirão com uma vitória convincente. Sob o comando de Vojvoda, o time goleou o Santos por 4 a 0 na Arena Castelão, no domingo (13). Machuca, Caio Alexandre e Basso (contra) e Bruno Pacheco foram os responsáveis pelos gols da partida.

Essa vitória representa um alívio para o Fortaleza, que não vencia em casa há um mês. Nas últimas três partidas, o time havia sofrido duas derrotas na Série A e empatado na Sul-Americana. A última vitória tinha sido contra o Athletico-PR em julho.

A goleada foi fruto da intensidade e organização da equipe. Aos 13 minutos, Thiago Galhardo fez um passe preciso para Imanol Machuca marcar seu primeiro gol. Depois, houve um escanteio que resultou em um gol contra e um arremate de Pacheco.

O Fortaleza mostrou superioridade em relação ao Santos e aproveitou quando o rival perdeu a compactação. As substituições também contribuíram para aumentar o volume de jogo, com Guilherme e Pikachu entrando no segundo tempo e atuando bem. No final, o placar foi maior do que a própria exibição, já que o time sofreu poucos sustos.

Com esse resultado, a equipe de Juan Pablo Vojvoda subiu para a 11ª posição na tabela. Já o Santos foi empurrado para a zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição, com 18 pontos.

O próximo desafio do Fortaleza será contra o Internacional, no sábado (19), no Beira-Rio. Enquanto isso, o Santos receberá o Grêmio na Vila Belmiro, no domingo (20).

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 4 X 0 SANTOS

Competição: Série A do Campeonato Brasileiro – 19ª rodada

Local: Estádio Castelão, em Fortaleza (CE)

Dia e hora: 13 de agosto, domingo, às 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ/FIFA) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Machuca, Titi (FOR); Rodrigo Fernández (SAN)

Gols: Machuca, aos 13’/2ºT, João Basso (contra), aos 34’/2ºT, Caio Alexandre, aos 37’/2ºT, e Bruno Pacheco, aos 45’/2ºT, para o Fortaleza.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre (Lucas Sasha), Zé Welison e Pochettino (Pedro Augusto); Marinho (Yago Pikachu), Machuca (Guilherme) e Thiago Galhardo (Silvio Romero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Santos: Vladimir; Gabriel Inocêncio, Joaquim, João Basso e Dodô; Rodrigo Fernández (Camacho), Dodi e Jean Lucas (Luan Dias); João Lucas (Wesley Patati), Lucas Braga (Soteldo) e Furch (Bruno Mezenga). Técnico: Diego Aguirre.

